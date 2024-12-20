انت الأن تتابع خبر "كنز رباني في بيتك وانت مش واخد بالك" .. استشاري يكشف عن أفضل مشروب طبيعي موجود في كل بيت يخلصك من الأملاح في جسمك .. تناوله يوميًا وشوف الفرق بنفسك !!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زيادة نسبة الأملاح في الجسم تسبب الكثير من المشاكل الصحية والتعب المستمر، كما أنها تعمل على اضطراب الأجهزة الحيوية للجسم مما يزيد من المشاكل العضوية للإنسان وينتج عنها الألم المستمر، كما أن مخاطره في الكثير من الأحيان تكون كبيرة جدا لأنها تسبب تكون حصوات الكلى، ونظرا لأهمية الأمر نسلط الضوء على هذا الموضوع للتعرف على أسباب تكون الأملاح وطرق علاجها.

وصفة طبيعية للتخلص من الأملاح

توازن نسبة الأملاح بالجسم تعتبر أهمية كبرى لأنه بالرغم أن الزيادة في نسبة الأملاح الموجودة بالجسم تسبب أضرار بالغة لصحة الإنسان إلا أن الجسم يحتاجها لنسبة معينة للحفاظ على توازنه،

أما عن علاج نسبة الأملاح الزائدة بالجسم تتم من خلال المشروبات الطبيعية وأهمها مايلي:

3 أعواد كرفس.

ثمرة كبيرة ليمون.

عود بقدونس اخضر.

لتر من الماء.

3 ملاعق عسل ابيض.

يتم خلط جميع المكونات في الخلاط بشكل متقطع حتى يخلط جيدا،

ثم يتم تصفية الخليط جيدا وتناوله بشكل جيد، ثم يتم تناوله علي الريق في الصباح بشكل يومي، ويمكن تناوله كنوع من العصير علي مدار اليوم.

كيفية التخلص من الأملاح الزائدة بالجسم

تعتبر زيادة الأملاح بالجسم نتيجة العادات السلوكية الخاطئة لذا يمكن التخلص منها بسهول عند إتباع التعليمات التالية: