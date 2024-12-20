انت الأن تتابع خبر "وصفة سحرية هتغير حياتك 360 درجة" .. قومي بحرق 5 قطع من لبان الدكر في المنزل يوميا وشوفي الفرق من أول مرة .. هتقولي ياريتني جربتها من زمان!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ربما سمعت عن لبان الدكر واستخداماته المتعددة ، ولكن هل تعلمي أن حرق لبان الدكر في المنزل قد يجلب فوائد صحية ونفسية لا تُصدق؟ يُعتبر لبان الدكر من أقدم المواد العطرية التي استخدمها البشر منذ قرون طويلة في الطقوس الدينية والعلاجية ويعود ذلك لخصائصه العلاجية الرائعة وقدرته على تطهير البيئة وتنقية الأجواء ومن خلال حرق بضع قطع من لبان الدكر يمكنك الاستفادة من خصائصه العجيبة في حياتك اليومية ، وفي هذا المقال سنتعرف معًا على أبرز الفوائد التي قد تحصلي عليها من خلال حرق لبان الدكر في المنزل وكيفية الاستفادة منها لأقصى درجة.

طريقة حرق لبان الدكر للتبخير فى المنزل

الأدوات التي تحتاجينها:

قطع من لبان الدكر (5-6 قطع).

مبخرة أو وعاء معدني مقاوم للحرارة.

فحم خاص بالتبخير (يمكن شراؤه من محلات العطارة).

ملقاط لتحريك الفحم.

ملعقة صغيرة من الرمل (اختياري لحماية الوعاء).

الخطوات

ضعي قطعة الفحم في المبخرة أو في وعاء معدني مقاوم للحرارة وإذا كنت تستخدمين وعاءً معدنيًا عاديًا يمكنك وضع ملعقة صغيرة من الرمل في الأسفل لحمايته من الحرارة الزائدة.

باستخدام ولاعة أو عود ثقاب أشعلي الفحم حتى يصبح أحمر متوهجًا وانتظري قليلاً حتى يتحول إلى جمر ويحترق جيدًا دون دخان.

ضعي 2-3 قطع من لبان الدكر على الجمر باستخدام الملقاط وسيتصاعد الدخان العطري منه فورًا ويمكنك إضافة المزيد من اللبان بعد بضع دقائق لضمان استمرار التبخير.

مرري المبخرة في أنحاء المنزل خاصة في الزوايا والأماكن التي ترغبين في تنقيتها للسماح للدخان العطري بالتغلغل في كل زاوية.

بعد انتهاء التبخير اتركي النوافذ مفتوحة لبضع دقائق لضمان تهوية المنزل وتجديد الهواء.

ما هو لبان الدكر وفوائده

لبان الدكر هو راتنج يُستخرج من بعض أشجار البوسويليا ويُعرف بلونه الشفاف ورائحته القوية المميزة ويحتوي لبان الدكر على مواد طبيعية تعمل كمضادات للبكتيريا والالتهابات بالإضافة إلى مركبات تعزز الصحة العامة

وتساعد في تحسين المزاج وفوائده كالتالى: