انت الأن تتابع خبر كيراتين طبيعي ومثالي.. وصفات طبيعية لتنعيم وفرد الشعر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد البحث عن وصفات طبيعية لتنعيم وفرد الشعر من أهم الأمور التي تساعدكِ على الوصول إلى شكل الشعر المراد، حيث يوجد عدد كبير من السيدات اللاتي يرغبن في الحصول على طريقة الكيراتين الطبيعية بالمنزل، ذلك لضمان الحصول على شعر ناعم ومفرود بدون الحاجة إلى أي مواد كيميائية يمكن أن تتسبب في تلف الشعر، ولهذا تصنف الوصفات الطبيعية بكونها أنسب حل لذلك.

وصفات طبيعية لتنعيم وفرد الشعر

هناك أكثر من وصفة طبيعية يمكنكِ الاستعانة بها من أجل الحصول على شعر مفرود وناعم، وترتكز أهمها فيما يلي:

وصفة كيراتين الشعر الطبيعي

بإمكانكِ تحضير هذه الوصفة في المنزل من خلال بعض المكونات البسيطة الموجودة بالمنزل، وتنحصر خطوات تحضيرها في النقاط التالية:

أولا جهزي المكونات وهي ربع كوب من الحليب وملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض.

في وعاء عميق اخلطي المكونات جيدا حتى تحصلي على مزيج متجانس بالكامل.

ضعي الخليط على الشعر وتحققي من توزيعه على جميع أنحاء الشعر بطريقة متساوية.

اتركي هذا الخليط لمدة ساعتين على الأقل.

ثم اغسلي الشعر بالماء الفاتر والشامبو على شرط أن يكون خالي من الكبريت.

كرري هذا الماسك مرة أسبوعيًا لملاحظة الفرق.

وصفات طبيعية لتنعيم وفرد الشعر

وصفة البيض والعسل لفرد الشعر

من الوصفات الطبيعية الشهيرة التي تساهم في فرد الشعر وتنعيمه هي خليط البيض والعسل، والتي تعتبر

من الوصفات المميزة ويتم تحضيرها عن طريق تنفيذ الآتي: