انت الأن تتابع خبر اقوي وصفة لإزالة تجاعيد الوجه والعين وتفتيح البشرة والنتيجة مبهرة من أول استعمال والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعد التجاعيد من علامات التقدم في السن التي قد تكون مصدر قلق للكثيرين وتبحث النساء عن طرق فعالة لإخفائها أو تقليلها والتقدم في السن والتعرض لأشعة الشمس، والتلوث البيئي يمكن أن يساهم في ظهور التجاعيد ولكن هناك العديد من الوصفات المنزلية التي يمكن أن تساعد في تحسين مظهر البشرة بشكل ملحوظ وفي هذا المقال سوف نوضح وصفة فعالة ومجربة للتخلص من تجاعيد الوجه مع التركيز على المكونات الطبيعية والخطوات البسيطة التي تضمن لك نتائج مبهرة منذ الاستخدام الأول.
مكونات وصفة إزالة تجاعيد الوجه
لتحضير الوصفة بشكل جيد والاستفادة منها لإزالة التجاعيد لابد من توافر المكونات التالية:
- 1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- 1 ملعقة كبيرة من العسل.
- 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- 1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.
- 1/2 ملعقة صغيرة من زيت اللوز.
- 1 ملعقة صغيرة من هلام الصبار (الألوفيرا).
- 1/4 ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E.
- 1 ملعقة صغيرة من الزبادي الطبيعي.
- 1 ملعقة صغيرة من الخيار المبشور.
- 1 ملعقة صغيرة من الماء الورد.
- 1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- 1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الشوفان.
طريقة التحضير
توجد بعض الخطوات الهامة التي يجب الالتزام بها أثناء القيام بتطبيق وصفة إزاله التجاعيد وهي كالتالي:
- في وعاء صغير اخلط زيت جوز الهند مع العسل حتى يتجانسا.
- أضف عصير الليمون إلى الخليط وقم بالخلط جيدًا.
- أضف مسحوق الكركم وزيت اللوز وهلام الصبار إلى الخليط.
- امزج جميع المكونات حتى تحصل على خليط ناعم ومتجانس.
- أضف زيت فيتامين E والزبادي إلى الخليط، وامزج جيدًا.
- اخلط الخيار المبشور والماء الورد في وعاء منفصل ثم أضف إلى الخليط الرئيسي.
- أضف زيت الزيتون ومسحوق الشوفان إلى الخليط وامزج حتى تتجانس المكونات.
- نظف وجهك جيدًا قبل تطبيق الوصفة ثم ضعها برفق على بشرة الوجه.
- اترك الوصفة على وجهك لمدة 15-20 دقيقة حتى تجف تماما.
- اشطف وجهك بالماء الفاتر ثم بالماء البارد لإغلاق المسام.
- استخدم الوصفة مرة أو مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.