انت الأن تتابع خبر خطوات تحضير سلطة الفلفل اليوناني مع المقادير المطلوبة .. جربيها ومش هتندمي !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك العديد والعديد من الأكلات التي يجب أن نمتلك الجراءة من أجل تجربتها ومن ثم العمل على تحضيرها في المنزل بشكل سلس وسهل في حال نالت إعجابنا خاصة السلطات اللذيذة الطعم والتي قد يتم تناولها في أحد المطاعم ثم تبحثين عنها في مواقع التواصل من أجل معرفة الطريقة والخطوات الخاصة بها وهو أمر نطبق على سلطة الفلفل اليوناني والتي سنعمل من خلال ما يلي من سطور على أن نوضح طريقة عملها كما يلي .

مكونات تحضير سلطة الفلفل اليوناني في المنزل

5 حبات من الفلفل الأحمر.

200 جم من الجبنة البيضاء.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الخشن.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الناعم.

ملعقة صغيرة من الزعتر اليابس.

عصير نصف ليمونة.

2 ملعقة كبيرة من خل التفاح.

نصف كوب شاي من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الجوز.

طريقة التحضير