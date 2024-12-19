خلطة الكرياتين الطبيعة بمكونات امنة لشعر ناعم وجذاب

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رياض - احمد صلاح - طريقة عمل الكيرايتن الطبيعي للشعر في المنزل، يعتبر الشعر الناعم من أكثر الأمور التي ترغب السيدات في الحصول عليها ولكن الكثير منهم يقوم باستخدام مستحضرات التجميل الغير مفيدة للشعر والتي تضره وهذا ما دفعنا لنقدم إليكم طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر في المنزل.

كل طرق عمل الكرياتين الطبيعي

يعتبر الكرياتين الصناعي هو واحد من الطرق السريعة التي تعمل على تنعيم الشعر بشكل مؤقت ولفترة قصيرة من الزمن ولهاذا يجب، عدم استخدامة لفترات طويله لانه يقوم ببعض الاضرار التي تتسبب في ظهور بعض الأثار الجانبية على الشعر لذا يجب الاعتماد لى الوصفات الطبيعية التي تساعد الشعر على استعادة حيويته ولمعانه .

طريقة عمل الكيراتين الطبيعي للشعر في المنزل:

يعتبر هذا الخليط من أكثر الوصفات الفعالة للشعر ويتم تحضيره بشكل سريع ولا يستعرق وقت في التحضير وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير ماسك الليمون مع جوز الهند.

ماسك الليمون وجوز الهند:

1. إحضار ربع كوب من حليب جوز الهند مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

2. القيام بخلط المكونات مع بعضها البعض ويتم وضع الخليط في الثلاجة ويتم تركه لمدة ليلة كاملة.

3. القيام بوضع الخليط على الشعر ابتداء من الجذور لحين الأطراف.

4. القيام بتركه على الشعر لمدة نصف ساعة ثم القيام بغسل الشعر بالمياه البارد والشامبو يتم تكرار هذه الوصفة مرتين في كل أسبوع.

خليط الحليب مع العسل:

يساعد هذا الخليط في حل جميع مشاكل الشعر وإليكم في السطور الآتية طريقة استخدامها:

1. إحضار ربع كأس من الحليب مع ملعقتين من العسل.

2. القيام بخلط المكونات جيداً مع بعضها البعض ويتم وضعه على الشعر.

3. تركه على الشعر لمدة ساعتين ثم القيام بغسل الشعر باستخدام المياه البارد.

4. تكرار الوصفة مرة في كل أسبوع.

البيض والجرجير الاخضر

يعتبر خليط بياض البيض مع الجرجير الاخضر من أحد انواع المسكات التي يتم من خلالها الاحتفاظ بالعناصر الغذائيه التي تساعد على نمو الشعر من خلال تغذية البصيلات بالمواد التي يحتاجها الشعر، وتكون الطريقة بفصل بياض بيضتين ويتم خفقهم مع القليل من الجرجير في الخلاط ثم يتم دهان هذا الخليط على الشعر ثم يتم وضعة على الشعر لمدة ١٥ دقيقة .

كرياتين فرد الشعر بالبيض

كسر 2 بيضة في وعاء يمكن زيادة الكمية على حسب طول الشعر.

ثم ضعي 2 كيس شاي في وعاء به ماء ساخن واتركيه لمده خمس دقائق حتى يبرد.

ثم يضاف الشاي على البيض ويتم مزجهم مع البيض ويكون مزيج متوسط وليس سائل.

يضاف على الشعر من جذور حتى الأطراف ويترك لمدة ساعة، ثم يغسل الشعر جيدا.

طريقة تحضير كرياتين بالعسل والموز:

حضري في الأول ثمرة واحدة من الموز.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقتين من الزبادي.

طريقة التحضير بالخطوات: