انت الأن تتابع خبر كريم كولاجين للبشرة منزلي من مكونات بسيطة وصحية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث الكثيرات من النساء والسيدات عن أفضل طريقة لتحضير وصفات تفتيح البشرة وتنظيفها في المنزل وكذلك طريقة إعداد الكريمات الطبيعية حتى يتمكنوا من مواجهة مشكلة التجاعيد التي تظهر على البشرة بشكل مبكر، وذلك أيضاً لرغبتهم في الاهتمام بالبشرة لتكون صحية ونضرة، وتعد الكريمات التي تحتوي على مادة الكولاجين هي من أفضل الكريمات التي يرغب جميع النساء في الحصول عليها، حيث أن تلك للجسم يعتبر بروتين هام للبشرة يحافظ على صحة الجلد والعضلات، ويمكن تحضير كريم الكولاجين في المنزل بخطوات سهلة وهو ما سوف نتعرف عليه معكم في السطور الآتية.

مكونات عمل كريم الكولاجين في المنزل

من الممكن تحضير كريم الكولاجين في المنزل بخطوات بسيطة وبمكونات سهلة، وهذه المكونات جاءت كما يلي:

واحد كوب من الزبادي.

كذلك سوف نحتاج إلى ملعقة ذات حجم كبير من النشا.

واحد ملعقة صغيرة من عسل النحل.

كذلك واحد ملعقة كبيرة من بودرة لبان الدكر.

خطوات عمل كريم الكولاجين للبشرة

في البداية يتم تحضير وعاء ذات حجم عميق، ثم نضع بداخله كوب الزبادي وكذلك نضع ملعقة عسل النحل، ثم نضع بودر لبان الدكر، وأخيراً نضع النشا.

يتم خلط جميع المكونات السابق ذكرها مع بعضها البعض بصورة جيدة، حتى الامتزاج التام، وتصبح لدينا عجينة طرية وناعمة.

نقوم بعد ذلك بفرد العجينة على الوجه، وتركها لمدة نصف ساعة.

بعد مرور النصف ساعة نقوم بغسل الوجه فقط بالماء الدافئ بصورة جيدة.

يفضل استخدام أحد الكريمات التي تعمل على ترطيب البشرة وتكون ذات جودة عالية.

يمكننا تكرار الوصفة بين فترة وأخرى، وذلك للحصول على أفضل النتائج الممكنة.

مكونات عمل كريم الكولاجين مع زبدة الشيا للبشرة

عدد 4 ملاعق ذات حجم كبير من زبدة الشيا.

2 كبسولة من فيتامين E.

واحد ملعقة ذات حجم كبير من من زيت اللوز.

3 ثلاث قطرات فقط من عصير الليمون الفريش.

طريقة عمل كريم الكولاجين بزبدة الشيا للبشرة

نقوم بتحضير وعاء مناسب، ثم نضع بداخله أربعة ملاعق من زبدة الشيا، ثم نضع كبسولات فيتامين E، وكذلك نضع بالوعاء زيت اللوز وملعقة عصير الليمون.

يتم الخلط الجيد لكافة المكونات مع بعضهما البعض، وذلك حتى يصير لدينا خليط ابيض ذات قوام ثقيل.

نقوم بوضع الخليط على البشرة بعد تنظيفها وتجفيفها جيداً مع ضرورة الحرص على تدليك البشرة بالكريم وذلك لضمان امتصاص البشرة للكريم بشكل جيد.

يترك الكريم على البشرة لمدة حوالي نصف ساعة ثم بعد ذلك يتم غسله جيداً بالماء الدافئ.

من الافضل ان يتم استخدام كريم الكولاجين وزبده الشيا يوميا وذلك بضمان الحصول على النتائج المرغوب بها.

أهمية كريم الكولاجين للبشرة