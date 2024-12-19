انت الأن تتابع خبر أفضل طريقة لعمل حمام زيت للأظافر .. النتيجة مبهرة بكل المقاييس !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا يمكن أن يتم التهاون من جانب المرأة في أي شئ يتعلق بجمالها وهو من الأمور التي تعد من أجل الاهتمامات لديها فكل جزء من جسد المرأة يتم العناية به حتى الاظافر التي تعد من أهم الأجزاء التي يتم الاهتمام بها والعناية بها بشكل كبير حتى لا تتكسر أو تكون ذات شكل مهمل بل إن البعض يذهب إلى الكوافير بشكل خاص من أجل العناية بالأظافر لكن من الممكن أن يتم توفير هذه الأموال ونقوم بعمل حمام زيت طبيعي للأظافر في المنزل كما سنشير له في المقال

مكونات عمل حمام زيت الأظافر في المنزل

الزيوت الطبيعية مثل” زيت الزيتون، زيت اللوز الحلو، زيت جوز الهند، زيت الأرجان، زيت شجرة الشاي “

ماء دافئ.

فرشاة لتدليك الأظافر.

وعاء صغير.

منشفة أو قفازات قطنية.

طريقة التحضير