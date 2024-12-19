انت الأن تتابع خبر أفضل طريقة لعمل حمام زيت للأظافر .. النتيجة مبهرة بكل المقاييس !! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - لا يمكن أن يتم التهاون من جانب المرأة في أي شئ يتعلق بجمالها وهو من الأمور التي تعد من أجل الاهتمامات لديها فكل جزء من جسد المرأة يتم العناية به حتى الاظافر التي تعد من أهم الأجزاء التي يتم الاهتمام بها والعناية بها بشكل كبير حتى لا تتكسر أو تكون ذات شكل مهمل بل إن البعض يذهب إلى الكوافير بشكل خاص من أجل العناية بالأظافر لكن من الممكن أن يتم توفير هذه الأموال ونقوم بعمل حمام زيت طبيعي للأظافر في المنزل كما سنشير له في المقال
مكونات عمل حمام زيت الأظافر في المنزل
- الزيوت الطبيعية مثل” زيت الزيتون، زيت اللوز الحلو، زيت جوز الهند، زيت الأرجان، زيت شجرة الشاي “
- ماء دافئ.
- فرشاة لتدليك الأظافر.
- وعاء صغير.
- منشفة أو قفازات قطنية.
طريقة التحضير
- في البداية يتم تنظيف الأظافر بشكل جيد من خلال الغسل بواسطة الماء والصابون للتخلص من الاوساخ والأتربة
- يتم تسخين ملعقتين من أحد أنواع الزيوت في داخل الميكرويف
- ثم يتم إضافة 3 قطرات من زيت فيتامين (E) مثل (زيت اللافندر، زيت النعناع )
- ثم يتم صب هذه المكونات في داخل وعاء على أن يتم إضافة الماء الدافئ ونترك الأظافر في داخل المزيج مدة ربع ساعة
- ثم يتم استعمال الفرشاة في تنظيف الأظافر والجلد من حولها ثم يتم ارتداء القفازات القطنية للحصول على الرطوبة المطلوبة
- ثم نغسل اليدين ونجففها .