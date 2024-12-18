انت الأن تتابع خبر "محدش هيشتكي تاني منه!".. عشبة تزرع في السعودية وعرة تمتص السكر في الدم.. وهي أقوى ثلاث مرة من إبرة الانسولين!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد أوراق الكاري من المكونات الطبيعية التي تلعب دورًا كبيرًا في العناية بالصحة، خاصة في السيطرة على مرض السكري، ويعود موطن شجرة الكاري إلى المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، مثل الخليج العربي والسعودية، وتمتاز هذه الأوراق بخصائصها العلاجية الفريدة، إلى جانب استخدامها في المطابخ العالمية كمنكه طبيعي، وبفضل فوائدها الصحية العديدة، أصبحت أوراق الكاري إضافة قيمة للنظام الغذائي لمريض السكري، وسوف نستعرض معكم في هذا المقال كيف تساعد أوراق الكاري في السيطرة على السكري؟

تنظيم مستويات السكر في الدم

تحتوي أوراق الكاري على معادن مهمة مثل الحديد، النحاس، والزنك، التي تساهم في الحفاظ على مستوى الجلوكوز الطبيعي في الدم.

تعمل على تحسين أداء الكبد والكلى، مما يسهل عملية تحطيم الكربوهيدرات وتنظيم مستويات السكر.

خفض الإجهاد على البنكرياس

تقلل أوراق الكاري من تأثير الجزيئات الحرة التي تسبب تلف خلايا البنكرياس، مما يساعد في تحسين إنتاج الأنسولين.

السيطرة على السمنة

تعد السمنة أحد الأسباب الرئيسية لمرض السكري. استهلاك أوراق الكاري بشكل منتظم يساعد على تقليل الوزن، مما يساهم في السيطرة على مستويات السكر بشكل أفضل.

كيفية استخدام أوراق الكاري في حمية مريض السكري

مضغ الأوراق مباشرة: تناول 6-8 أوراق يوميًا في الصباح على معدة فارغة لتحسين التحكم في السكر.

إضافتها للطعام: يمكن تحميص الأوراق وإضافتها للوجبات اليومية كتوابل.

خلطها مع المشروبات: أضفها إلى الحليب المخضوض أو عصير الليمون لتخفيف النكهة اللاذعة.

فوائد إضافية