انت الأن تتابع خبر "المصانع هتقفل بعد ما سر الصنعة اتكشف”.. كيفية صنع شامبو في المنزل بمكونات ووصفات طبيعية ومتواجدة في كل المنازل؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظل ارتفاع أسعار منتجات العناية بالشعر والشامبو التجاري، أصبحت الكثير من النساء تبحث عن بدائل طبيعية واقتصادية يمكن تحضيرها في المنزل، بعيدًا عن المواد الكيميائية الضارة، والشامبوهات المتوفرة في الأسواق غالبًا ما تحتوي على مكونات قد تسبب تلف الشعر وجفافه، ناهيك عن التكلفة المرتفعة التي قد ترهق الميزانية، ولذا، يعتبر صنع الشامبو منزليًا حلاً مثاليًا يجمع بين التكلفة المنخفضة والفوائد الطبيعية للشعر.

شامبو جوز الهند للشعر العادي

إذا كان شعرك طبيعيًا ولا يعاني من مشكلات واضحة، يمكنكي تحضير شامبو جوز الهند بسهولة:

المكونات:

ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند.

فنجان من صابون الأطفال المبشور.

3 كبسولات من فيتامين “هـ”.

5 قطرات من زيت جوز الهند أو زيت إكليل الجبل.

الطريقة:

اغلي الماء وأضيفي إليه صابون الأطفال المبشور ليذوب تمامًا، ثم امزجي باقي المكونات مع الخليط واتركيه يبرد.

احفظيه في زجاجة واستخدميه لمدة شهر.

شامبو البيض وزيت الزيتون للشعر التالف

لإصلاح الشعر التالف والمتقصف دون الحاجة لمنتجات باهظة الثمن:

المكونات:

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة من شامبو الأطفال.

فنجان من الماء المغلي المبرد.

الطريقة:

امزجي جميع المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس، ثم احفظيه في زجاجة معقمة واستخدميه بانتظام.

شامبو العسل والبيض للشعر الدهني

للتخلص من الدهون الزائدة بطرق طبيعية وفعالة:

المكونات:

ربع فنجان من العسل.

2 ملعقة من شامبو الأطفال.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ملعقة من زيت اللوز.

الطريقة:

امزجي المكونات معًا واحتفظي بالخليط في الثلاجة، ويفضل استخدامه على الشعر الدهني مرة أو مرتين أسبوعيًا.

شامبو الجوجوبا للشعر الجاف

لترطيب الشعر الجاف ومنحه النعومة:

المكونات:

ملعقة كبيرة من شامبو الأطفال.

2 ملعقة صغيرة من الجلسرين.

نصف ملعقة من زيت الجوجوبا.

نصف ملعقة من زيت جوز الهند.

ربع فنجان من الماء المقطر.

الطريقة: