انت الأن تتابع خبر الشاي سم مدمر في البيت !!.. صاحب محل بقالة يكشف عن سم قاتل موجود في الشاي دون ان نعرف عيالك هيموتوا في ثواني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار صاحب محل بقالة حالة من القلق بعد أن كشف عن وجود مواد سامة في بعض أنواع الشاي المتوفرة في الأسواق، مُحذرًا من المخاطر التي قد يتعرض لها المستهلكون وفقًا لما ذكره صاحب المحل، فإن بعض أنواع الشاي تحتوي على مواد كيميائية قد تؤثر على صحة الإنسان وتسبب مشاكل صحية خطيرة على المدى الطويل.

السم القاتل في الشاي:

تحدث صاحب المحل عن “سم قاتل” قد يكون موجودًا في بعض أنواع الشاي، حيث أشار إلى أن هذه المواد الكيميائية قد تكون نتيجة لاستخدام مبيدات حشرية أو مواد مضافة غير صحية أثناء عملية الإنتاج أو التعبئة تلك المواد قد تحتوي على مركبات سامة مثل الفلورايد أو الأوكسالات، والتي قد تسبب في مشاكل صحية تتراوح من التسمم الحاد إلى الأمراض المزمنة مثل السرطان.

تحذيرات صاحب المحل:

مخاطر المواد الكيميائية: أشار إلى أن بعض أنواع الشاي قد تحتوي على مستويات مرتفعة من المواد الكيميائية السامة التي تضر بالجهاز العصبي والكبد والكلى.

التسمم المزمن: تناول الشاي الملوث بشكل مستمر قد يؤدي إلى التسمم المزمن والذي يسبب تأثيرات صحية مثل تدهور الصحة العامة وضعف الجهاز المناعي.

الحذر من العلامات التجارية غير المعروفة: حذر صاحب المحل من شراء الشاي من علامات تجارية غير معروفة أو الشاي المعبأ في عبوات غير شفافة، حيث يصعب التأكد من جودته وسلامته.

كيفية حماية نفسك: