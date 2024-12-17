فوائد النشا للحصول على شعر ناعم

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رياض - احمد صلاح - النشا للحصول على شعر ناعم، تحب الكثير من الفتيات أن يحصلن على شعر ناعم أملس ولامع بدون تجاعيد أو تقصفات، ومع وجود العديد من طرق فرد الشعر وعد جدوى العديد منها نقدم طريقة جديدة لفرد الشعر مثل البروتين وهي طريقة النشا لفرد الشعر وتنعيمه والتخلص من تجاعيده.

تأثير النشا على الشعر المجعد

تعود النشا على الشعر المجعد بالعديد من الفوائد حتى يصبح ناعمًا وصحيًا مثل:

تقويم خلايا الشعر من الجذور.

التقليل من تساقط الشعر وتقصفه بسبب تغذيتها لفروة الشعر.

يحد من إنتاج الدهون الإفرازات من فروة الشعر والتي تسبب تكون القشرة والحكة.

تعالج تجاعيد الشعر وتجعله أملسًا.

تتكون النشا من العديد من الفيتامينات والمواد الغذائية الضرورية لتغذية الشعر.

استخدام النشا لفرد الشعر المجعد

من المواد الآمنة وذات تأثير فعال على الشعر وخاصةً الشعر المجعد هي النشا، حيث تزيد من قوة الشعر ولمعانه وتجعله ناعمًا، لذلك وجدت العديد من وصفات النشا لفرد الشعر وتنعيمه منها:

خلطة النشا لتنعيم الشعر

في وعاء عميق يوضع مقدار ربع كيلو نشا مضاف إليه مقدار كوب ماء بارد، ونقلب جيدًا حتى تذوب النشا في الماء.

وأثناء التقليب نضيف مقدار كوب آخر ماء ولكن ماء ساخن، ونستمر في التقليب حتى يصبح قوام العجين أملس.

بعد تجهيز العجين للشعر يتم فرده بالكامل على جميع أجزاء الشعر جذوره وأطرافه.

ومن ثم يتم لف الشعر بكيس بلاستيك أو قطعة من النايلون ليتم تغطيته بشكل كامل.

يترك الشعر بذلك الوضع حتى تمر 3 ساعات على الأقل.

بعد تلك المدة يوضع الشعر تحت ماء دافئ لإزالة بقايا النشا كاملةً للتخلص منها، ويستخدم الشامبو لغسل الشعر جيدًا والتأكد من نظافته.

خلطة النشا والبيض لفرد الشعر