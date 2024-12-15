انت الأن تتابع خبر اعملي بنفسك كريم الأساس في المنزل بمكونات رخيصة ومناسب للون بشرتك في ثواني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث العديد من البنات والسيدات عن أفضل كريمات الأساس المناسبة لبشرتها، ولكن الكثير من كريمات الأساس لا تكون مناسبة، وتحتوي على العديد مواد كيماوية الضارة للبشرة والتي قد تأتي بنتائج سلبية على المدى البعيد، ولكن عندما نقوم بتحضير كريم الأساس في المنزل، فيجب علينا أن نهتم بالمكونات جيدا لكي نحصل على كريم أساس متميز يعطي نضارة البشرة، ويحافظ على حيويتها ويمنحها الصحة والنشاط، كما أنه يحتوي على الفيتامينات اللازمة لنضارة البشرة.

طريقة عمل كريم الأساس في المنزل

معروف أن كريم الأساس من الأشياء الأساسية والضرورية لدي كل فتاة تهتم بالميكاب والظهور بشكل جميل ومشرق، لذلك تقوم بشرائه من محلات التجميل حيث يوجد منه الرخيص والغالي، وهذا يتوقف على حسب لون البشرة والمناسب لها، وفي هذا المقال سنوضح لكم طريقة عمل كريم الأساس في المنزل بمكونات سهلة وسريعة ومناسب لبشرتك.

المكونات.

كريم مرطب مناسب للبشرة سواء كانت بشرة دهنية أو جافة أو عادية.

نوع بودر مناسب للبشرة بدرجة مناسبة للبشرة أيضا.

أداة حادة رفيعة وصغيرة

عبوة صغيرة معقمة.

طريقة تحضير كريم الأساس

يعتبر كريم الأساس من أهم وأجمل مستحضرات التجميل والتي دائما تبحث عنها جميع الفتيات أو السيدات، وهذا لكي يحصلون علي بشرة ذات نوع مناسب ومتالق ومميزة، وأيضا يريدون أن يتمتعوا ببشرة نقية وصافية خالية من مشاكل كثيرة مزعجة، فكريم الأساس له فوائد عديدة عند معرفتها لا تستطيعي الاستغناء عن استعماله، فمنها أنه يعمل علي إزالة الحبوب ويعالج البقع الداكنة التي توجد بالبشرة، وغير ذلك أنه يساعد علي القضاء علي العلامات التي تدل علي كبر السن أو الشيخوخة.

نقوم بتحضير كريم الأساس عن طريق وضع الكريم المرطب في إناء أو طبق مناسب، ونقوم بإستخدام الأداة الحادة والرائعة لتنعيم البودر المناسب للون البشرة.

نضع الكمية التي قمنا بفركها وتنعيمها من البودرة على كريم المرطب المناسب، مع التقليب جيدا .

وبعد التأكد من أن المكونات امتزجت جيدا مع بعضها، نقوم بوضعها في العبوة الفارغة والنظيفة، وهكذا قد يبدو الكريم جاهز للإستخدام .

طريقة أخرى لعمل كريم اساس بالمنزل

يعد صنع كريم الأساس في المنزل من أسهل الأشياء التي يمكن أن تقوم بها الفتاة في المنزل، حيث يتعدد طرق عمل كريم الأساس بالمكونات المختلفة وكل مكون له طريقة، والذي سنذكره لكم الآن هو طريقة عمل كريم الأساس بالنشا وبعض المكونات الأخري والتي يمكن عملها في أي وقت فقط اتبعي الخطوات التي سنوضحها لكم وستحصلين على كريم أساس جاهز.

المكونات.

كوب من النشا المطحون .

٢ملعقة من الشوفان المطحون.

نصف ملعقة كاملة أو قهوة بودر.

١٠ نقاط من زيت بذور العنب من أفضل الأنواع.

طريقة التحضير.

نقوم بمزج المكونات مع بعضها عن طريق وضع النشا والشوفان مع مزج القليل من القهوة أو الكاكاو.

يجب مراعاة وضع الكاكاو أو القهوة بالتدريج حتى الحصول على اللون المناسب للبشرة.

وبعد ذلك نقوم بمزج الزيت مع باقي المكونات، من أجل أن نستمر في التقليب حتي يتم مزج الجميع مع بعضهم، والحصول علي أفضل كريم أساس مناسب وطبيعي وغير ضار بالبشرة.

طريقة عمل كريم أساس بالالوفيرا

من المعروف أن الألوفيرا من النباتات التي تعمل على نضارة البشرة فهي تحتوي على الكثير من الفوائد التي يحتاجها الشعر والجلد، كما أنه يستخدم في الكثير من الخلطات الطبيعة وليس هذا فقط فهو يدخل في مستحضرات التجميل الخاصو بالبشرة والشعر، وأخيراً يمكن بالألوفيرا عمل كريم أساس منزلي طبيعي مثل الجاهز تماماً بخطوات بسيطة.

المكونات:

2 ملعقة من جل صبار الالوفيرا.

ملعقة من كريم مرطب مناسب لبشرتك.

4 نقط من كريم أساس خاص بالبشرة الدهنية وخالي من الزيوت.

ربع ملعقة من كريم واقي للشمس.

نصف معلقة صغيرة بودرة مضغوطة مناسبة أيضا لنوع البشرة ودرجتها.

4 نقط من زيت شجرة الشاي.

الطريقة:

ندمج جل الصبار والمرطب مع واقي الشمس جيداً.

ثم نضيف كريم الأساس السائل ومن ثم البودر وزيت شجرة الشاي.

نمزج مرة أخري بشكل جيد جميع المكونات.

نضع الكريم في عبوة مخصصة ويتم الاحتفاظ بها في الثلاجة.

وبهذا يكون كريم الأساس جاهز للأستخدام.

طريقة عمل كريم الأساس بزبدة الشيا

المكوّنات:

مئة غرام من زبدة الشيا الأصلية.

ملعقة صغيرة من الكاكو.

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

القليل من الكريم المرطب المفضل.

طريقة التحضير: