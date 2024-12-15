انت الأن تتابع خبر «متحور كورونا الجديد XEC».. هل يمثل تهديدًا جديدًا أم اختبارًا لجهاز المناعة؟ | هل دور البرد المنتشر كورونا؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تطور جديد على صعيد فيروس كورونا، ظهر متحور جديد يحمل اسم XEC أثار اهتمام العلماء والمختصين حول العالم وفقًا لما نشره موقع Daily Express، يتميز هذا المتحور بقدرته العالية على الانتشار مقارنة بالسلالات السابقة، مما يدفع إلى تساؤلات حول مدى خطورته، أعراضه، وسبل الوقاية منه.

متحور XEC يُعد أحد أحدث طفرات فيروس كورونا

ويُعتقد أنه نتج عن مزيج بين سلالات مختلفة للفيروس هذه الطفرة ربما أكسبته خصائص تجعله أكثر قدرة على الانتشار، مما يمثل تحديًا إضافيًا للجهات الصحية الدراسات حول هذا المتحور ما زالت في مراحلها الأولى، لكن المؤشرات الأولية تدل على أن سرعة انتشاره تفوق المتحورات السابقة.

الأعراض المرتبطة بمتحور XEC

تشير التقارير الأولية إلى أن أعراض الإصابة بمتحور XEC تشمل:

الحمى: ارتفاع درجة الحرارة قد يكون من أولى العلامات.

السعال الجاف: أحد الأعراض الشائعة.

الإرهاق: شعور مستمر بالتعب دون بذل مجهود كبير.

أعراض تنفسية: مثل ضيق التنفس وصعوبة في التنفس.

كما يمكن أن تظهر أعراض أخرى مثل:

آلام في العضلات والمفاصل.

صداع شديد.

فقدان حاستي الشم والتذوق في بعض الحالات.

التهاب الحلق وسيلان الأنف.

تأثير المتحور على الأطفال

رغم أن الأطفال قد يكونون عرضة للإصابة بمتحور XEC، إلا أن الأعراض لديهم تبدو أقل حدة مقارنة بالبالغين ومع ذلك، قد يعاني الأطفال المصابون من الحمى، السعال، الإرهاق، وفي بعض الحالات مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان أو الإسهال الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الربو أو أمراض القلب قد يكونون أكثر عرضة لمضاعفات خطيرة.

طرق انتقال متحور XEC