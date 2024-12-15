طريقة صنع صابون مقشر للعناية بالجسم

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رياض - احمد صلاح - صابون مقشر للعناية بالجسم، تهتم الكثير من الفتيات بتقشير الجسم حتى يصبح ناعمًا وخاليًا من خلايا الجلد الميتة التي تجعل ملمسه خشنًا وغير ناعم، وهناك الكثير من طرق تقشير الجسم منها استخدام الصابون المقشر ولكن قد يسبب الصابون المقشر الجاهز بعض المشاكل للجلد أو الجسم كما أنه غالي الثمن بالنسبة للبعض، لذلك يمكننا أن نقوم بتحضير صابون مقشر للجسم في المنزل لجسم أنعم وأكثر رطوبة.

صابون الشاي الأخضر لتقشير الجسم

يساعد ذلك الصابون على ترطيب البشرة والحد من الالتهابات التي تسببها البكتيريا، كما ويساعد في تفتيح الجسم والتخلص من المناطق الداكنة ويتكون من:

زيت جوز هند: ربع كوب.

سكر أبيض: كوب إلا ربع.

عسل أبيض: ملعقة.

شاي أخضر جاف: ملعقتان.

صابون جلسرين ذائب: كوب إلا ربع.

زيت ليمون: 15 نقطة.

طريقة الاستخدام

نقوم بخلط زيت الزيتون وزيت الليمون معًا في وعاء على نار هادئة حتى يصبح دافئًا.

ومن ثم نضيف لصابون الجلسرين السكر الأبيض والشاي الأخضر والعسل ونقلب معًا على النار.

وبعد ذلك نخلط مكونات الصابون مع الزيت الدافئ ونمزج المقادير جيدًا.

وفي قالب التشكيل نصب الخليط السابق حتى ننهي كل الكمية، وبعد مرور 24 ساعة يمكن استخدامه.

صابون الفحم لتنعيم البشرة

الفحم قادر على تخليص البشرة من الخلايا الميتة التي تجعل من ملمس الجلد خشنًا ومجعدًا، كما ويحفز البشرة على تقليل إنتاج الزيوت بها، والمكونات هي:

فحم نشط: ثمن ملعقة.

سكر أبيض: كوب إلا ربع.

صابون جلسرين ذائب: كوب إلا ربع.

زيت جوز الهند: ربع كوب.

كيفية تجهيز صابون التقشير

نقوم بإضافة جميع المقادير سويًا بدون السكر على نار هادئة ونقلبهم معًا.

ومن ثم نضع السكر مع الخليط السابق بعد رفعه عن النار ويوضع في قوالب التشكيل ويستخدم بعد التماسك.

صابون الورد لتعطير الجسم وتقشيره

صابون الورد يهدأ من التهابات الجلد وتهيج البشرة، كما ويحسن من رائحة الجسم ويعطيه رائحة عطرية جميلة،

أما عن المكونات فهي:

ماء ورد: ملعقة.

سكر أبيض: كوب إلا ربع.

زيت جوز الهند: ربع كوب.

ورد مجفف: ربع كوب.

صابون جلسرين ذائب: كوب إلا ربع.

طريقة التحضير