انت الأن تتابع خبر "اسحري الجميع بجمال رموشك ".. حل سحري لعمل ماسكرا طبيعية في البيت لتطويل الرموش وتكثيفها في غضون يومين فقط .. اقوى من البرندات العالمية !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الرموش الطويلة والكثيفة هي من علامات الجمال الطبيعي التي تبحث عنها الكثير من النساء ولكن في الكثير من الأحيان، نواجه تحديات في الحصول على رموش قوية وصحية بسبب العوامل البيئية، أو بسبب استخدام مستحضرات تجميل تحتوي على مواد كيميائية قد تؤذي الرموش على المدى الطويل لذا، أصبحت الحلول الطبيعية هي الخيار الأمثل، ومن بينها تحضير ماسكرا طبيعية في المنزل تكون فعّالة لتطويل الرموش وتكثيفها بسرعة.

المكونات:

زيت الخروع (ملعقة صغيرة): زيت الخروع هو واحد من أفضل الزيوت الطبيعية لتقوية الرموش. يحتوي على الأحماض الدهنية وفيتامين E التي تعمل على تعزيز نمو الرموش وتكثيفها.

زيت جوز الهند (ملعقة صغيرة): زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية المشبعة والفيتامينات التي تساعد في تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نمو الرموش.

ماء الورد (ملعقة صغيرة): يعمل ماء الورد على تهدئة البشرة حول العين ويعزز من نمو الرموش بفضل احتوائه على خصائص مرطبة ومغذية.

زيت الزيتون (ملعقة صغيرة): يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة التي تحسن صحة بصيلات الشعر، وتساعد على تطويل الرموش بشكل أسرع.

فيتامين E (كبسولة واحدة): يساعد فيتامين E على تجديد الخلايا وتحفيز نمو الرموش، كما يعمل على تقويتها وحمايتها من التلف.

فرشاة ماسكرا قديمة أو فرشاة رموش نظيفة: لاستخدام الخليط بسهولة.

طريقة التحضير:

تحضير المزيج: في وعاء صغير، قم بخلط زيت الخروع وزيت جوز الهند وزيت الزيتون معًا. بعد ذلك، أضف ماء الورد وفيتامين E إلى المزيج. امزج المكونات جيدًا حتى يتجانس الخليط تمامًا.

تنظيف فرشاة الماسكرا: إذا كنت تستخدم فرشاة ماسكرا قديمة، تأكد من تنظيفها جيدًا بالماء الدافئ والصابون، ثم جففها تمامًا قبل استخدامها. إذا كنت لا تملك فرشاة ماسكرا قديمة، يمكنك استخدام فرشاة رموش نظيفة.

التطبيق على الرموش: استخدم الفرشاة المغموسة في الخليط لتطبيق الماسكرا الطبيعية على رموشك من الجذور حتى الأطراف. تأكد من وضع كمية مناسبة دون الإفراط في التطبيق. يمكنك أيضًا تطبيق الماسكرا على الرموش السفلى إذا كنت ترغب في تكثيفهما.

التكرار: يمكنك تطبيق هذا الماسكرا الطبيعية مرتين يوميًا: مرة في الصباح قبل وضع المكياج، ومرة في المساء قبل النوم بعد إزالة المكياج. يفضل أن تترك الماسكرا على رموشك طوال الليل لتستفيد الرموش من المكونات الطبيعية أثناء النوم.

الانتظار لمدة يومين: مع الاستمرار في تطبيق الماسكرا يوميًا لمدة يومين، ستلاحظين فرقًا كبيرًا في كثافة وطول رموشك. للحصول على نتائج أفضل، يفضل الاستمرار في استخدام الماسكرا لمدة أسبوعين على الأقل للحصول على أفضل النتائج.

فوائد المكونات: