انت الأن تتابع خبر ياريتني عرفتها م زمان!! "وصفة سحرية غير مكلفة".. ضع ملعقة من زيت الزيتون على الكمون ستحقق حلمك في 3 أيام حتى لو كان عمرك 100سنة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر زيت الزيتون والكمون من أبرز العناصر الطبيعية التي تحظى بشهرة واسعة بسبب فوائدهما الصحية الرائعة، لا سيما للنساء يتميز زيت الزيتون بكونه مصدرا غنيا بالدهون الصحية، خاصة الدهون غير المشبعة، التي تعد أساسية لصحة القلب والأوعية الدموية، كما تساهم في تقليل احتمالية الإصابة بالسمنة المفرطة التي يعاني منها الكثيرون في الآونة الأخيرة من ناحية أخرى، يعد الكمون من التوابل المميزة التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، وله العديد من الفوائد الصحية، فضلاً عن طعمه الرائع. في السطور التالية، سنتعرف على فوائد هذا المزيج وكيفية استخدامه للاستفادة منه.

الكمون وزيت الزيتون

استخدام الكمون مع زيت الزيتون يشكل مزيجًا ممتازًا يمكن الاستفادة منه بطرق عديدة، بما في ذلك العناية بالشعر بشكل طبيعي وفعال إليكِ وصفة رائعة باستخدام هذه المكونات:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

2 ملعقة كبيرة من الكمون

صفار بيضة واحدة

نصف كوب من الماء

طريقة التحضير:

في وعاء، قومي بتسخين الماء حتى يغلي.

أضيفي الكمون إلى الماء واتركيه يغلي لمدة بضع دقائق.

اتركي الخليط ليبرد تمامًا بعد الغليان.

بعد أن يبرد الخليط، أضيفي زيت الزيتون وقلبي جيدًا.

أضيفي صفار البيضة وواصلي التحريك حتى تحصلي على خليط متجانس.

طريقة الاستخدام:

ضعي الخليط على شعرك بدءًا من فروة الرأس حتى الأطراف، مع التدليك بلطف.

اتركي الوصفة على شعرك لمدة ساعة على الأقل.

اغسلي شعرك باستخدام الماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع شعرك.

يمكنكِ تكرار هذه الوصفة مرتين في الشهر للحصول على أفضل النتائج والحفاظ على صحة شعرك بشكل طبيعي، بعيدًا عن المواد الكيميائية.

فوائد زيت الزيتون والكمون للبشرة