انت الأن تتابع خبر "عشبة من الجنة متوفرة في كل مطبخ".. تعالج النقرس وآلام المفاصل ولها فوائد أخرى..تعرف عليها لا تتجاهلها بعد اليوم!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر بعض الأعشاب من العوامل الطبيعية التي تساعد في تخفيف آلام المفاصل والتحكم في التهاب المفاصل إلى جانب التمارين الرياضية البسيطة، يمكن أن تكون التغييرات في النظام الغذائي عاملاً مهماً في تقليل الالتهابات،

خلال الأشهر الباردة

يعاني العديد من مرضى التهاب المفاصل من آلام شديدة في مفاصلهم، حيث يعد التهاب المفاصل من الأمراض المزمنة التي تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم يتمثل هذا المرض في التورم أو الالتهاب أو التصلب في المفاصل.

الأعشاب التي يمكن أن تساعد في تخفيف آلام المفاصل

وفقاً لما نشرته أخصائية التغذية “لوفينيت باترا”، يعاني أكثر من 180 مليون شخص حول العالم من التهاب المفاصل، وتعد هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي من أكثر أنواع هذا المرض شيوعاً يعاني المرضى من آلام شديدة في المفاصل، ما يؤدي إلى انخفاض في نوعية حياتهم.

إدارة هذه الحالة لا تكون سهلة، إذ يواجه المرضى صعوبة في أداء الأنشطة اليومية بسبب الألم والتورم الذي يصيب المفاصل ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن التعديلات الغذائية يمكن أن تساهم بشكل كبير في تقليل الالتهابات وتحسين الأعراض.

أعشاب قد تساعد في تخفيف آلام المفاصل