انت الأن تتابع خبر "عشبة من الجنة متوفرة في كل مطبخ".. تعالج النقرس وآلام المفاصل ولها فوائد أخرى..تعرف عليها لا تتجاهلها بعد اليوم!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر بعض الأعشاب من العوامل الطبيعية التي تساعد في تخفيف آلام المفاصل والتحكم في التهاب المفاصل إلى جانب التمارين الرياضية البسيطة، يمكن أن تكون التغييرات في النظام الغذائي عاملاً مهماً في تقليل الالتهابات،
خلال الأشهر الباردة
- يعاني العديد من مرضى التهاب المفاصل من آلام شديدة في مفاصلهم، حيث يعد التهاب المفاصل من الأمراض المزمنة التي تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم يتمثل هذا المرض في التورم أو الالتهاب أو التصلب في المفاصل.
الأعشاب التي يمكن أن تساعد في تخفيف آلام المفاصل
- وفقاً لما نشرته أخصائية التغذية “لوفينيت باترا”، يعاني أكثر من 180 مليون شخص حول العالم من التهاب المفاصل، وتعد هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي من أكثر أنواع هذا المرض شيوعاً يعاني المرضى من آلام شديدة في المفاصل، ما يؤدي إلى انخفاض في نوعية حياتهم.
- إدارة هذه الحالة لا تكون سهلة، إذ يواجه المرضى صعوبة في أداء الأنشطة اليومية بسبب الألم والتورم الذي يصيب المفاصل ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن التعديلات الغذائية يمكن أن تساهم بشكل كبير في تقليل الالتهابات وتحسين الأعراض.
أعشاب قد تساعد في تخفيف آلام المفاصل
- الصبار: يتميز الصبار بخصائص مضادة للالتهابات، حيث يحتوي جل الصبار على مادة الأنثراكينون التي تساعد في تقليل التهاب المفاصل.
- الكركم: يحتوي الكركم على مركب الكركمين، الذي يمتلك خصائص قوية مضادة للالتهابات، مما يساعد في تقليل الألم والتورم في المفاصل.
- الزعتر: يتمتع الزعتر بخصائص مضادة للالتهابات والميكروبات، مما يجعله مفيدًا في تقليل الالتهابات المرتبطة بالمفاصل.
- الزنجبيل: يعتبر الزنجبيل من الأعشاب الفعالة في مكافحة الالتهابات إذ يحتوي على مركبات تمنع إنتاج البروستاجلاندين، الذي يسبب الألم، وكذلك يحد من الجزيئات الالتهابية التي تسمى الليكوترين.
- الثوم: يحتوي الثوم على مركب ثنائي كبريتيد الديليل، الذي يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات ويساهم في تقليل تأثيرات السيتوكينات المسببة للالتهابات.
- بإضافة هذه الأعشاب إلى النظام الغذائي، يمكن للمصابين بالتهاب المفاصل الشعور بتحسن في تخفيف الألم والحد من الالتهابات، مما يساعدهم في إدارة المرض بشكل أفضل وتحسين نوعية حياتهم.