انت الأن تتابع خبر "مش هتحتاج تروح للطبيب تاني خلاص"..!! خمسة مشروبات سحرية للتخلص من الكحة نهائياً.. موجودة في كل مطبخ| والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - مع بداية فصل الشتاء، تنتشر العديد من الأعراض والأمراض المرتبطة به، مثل نزلات البرد، وأمراض الجهاز التنفسي كالكحة والسعال في هذه الفترة، ينصح باتباع نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات التي تدعم الجهاز المناعي، مما يساعد الجسم على مقاومة هذه الأعراض والتخفيف من حدتها ومن بين الطرق الطبيعية الفعالة في علاج هذه الأعراض، هناك عدة مشروبات تساعد في تخفيف الكحة والسعال.
أفضل المشروبات لعلاج الكحة والسيلان والتخفيف من أعراض البرد
- هناك العديد من المشروبات الطبيعية التي تسهم في تهدئة مشاكل الجهاز التنفسي، مثل السعال والكحة تعمل هذه المشروبات العشبية على تخفيف الكحة، سواء كانت جافة أو مصحوبة بالبلغم، ويمكن تناولها طوال اليوم كأفضل العلاجات المنزلية.
مشروبات طبيعية لعلاج الكحة
- الزنجبيل المغلي: يعتبر الزنجبيل من أفضل العلاجات الطبيعية للسعال والكحة بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والمضادات الالتهابية. يساعد على تهدئة الكحة بشكل فعال خلال وقت قصير.
- الزعتر: يعد الزعتر من التوابل المفيدة التي يمكن تناولها بعدة طرق، سواء بإضافته إلى الشوربة أو تناوله على شكل شاي يساعد الزعتر في محاربة العدوى التي تسبب الكحة.
- النعناع: يعد النعناع من المشروبات المفضلة لدى العديد خلال فصل الشتاء ورغم أنه يُفضل استشارة الطبيب قبل تناوله، إلا أنه يعد مفيداً في تهدئة التهابات الحلق والتخفيف من الأعراض المصاحبة للكحة.
- البابونج: يعتبر شاي البابونج من المشروبات العشبية الفعّالة في تهدئة الكحة يمكن تناول كوب أو كوبين منه يومياً للتخلص من الكحة بشكل ملحوظ.