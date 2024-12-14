انت الأن تتابع خبر "ندمت اني مكنتش اعرف".. حلول طبيعية للكلف والبثور: الكركم والنشأ لبشرة ناعمة ومشرقة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هل جربتِ ماسك الكركم مع النشا من قبل؟ إذا لم تفعلي، فابدئي اليوم لتستمتعي بوصفة طبيعية غنية بالعناصر المفيدة للبشرة، تساعد على التخلص من البقع والكلف نهائيًا.

فوائد الكركم والنشا للبشرة

الكركم ليس مجرد بهار يمنح الطعام نكهة مميزة ولونًا جذابًا، بل هو أيضًا عنصر طبيعي فعال في العناية بالبشرة،

خاصة عند مزجه مع النشا وهذا المزيج يُعد من أكثر الوصفات نجاحًا في:

تفتيح البشرة.

التخلص من البثور السوداء.

علاج تصبغات البشرة الناتجة عن التعرض للشمس.

يفضل الكثيرون استخدام الوصفات الطبيعية

مثل الكركم والنشا، لما لها من فوائد صحية مذهلة وتأثيرات فعالة دون الحاجة إلى مستحضرات التجميل باهظة الثمن التي قد تضر بالبشرة.

فوائد وصفة الكركم والنشا

القضاء على الكلف والتصبغات.

تحسين مرونة البشرة وتفتيح لونها.

علاج التهابات البشرة وتهدئة الحكة.

تعزيز الدورة الدموية في الجلد.

يمكن تطبيقها على الوجه، اليدين، والرقبة، وحتى على الجسم بالكامل للحصول على فوائد شاملة.

مكونات وصفة الكركم والنشا

2 ملعقة كبيرة من الكركم.

1 ملعقة كبيرة من السكر البني.

1 ملعقة من عسل النحل.

2 ملعقة من الحليب البودرة.

1 ملعقة من عصير الخيار.

2 ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ماء ورد.

½ ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

تنظيف البشرة: تأكدي من غسل بشرتك جيدًا قبل تطبيق الماسك.

تأكدي من غسل بشرتك جيدًا قبل تطبيق الماسك. تحضير الماسك: امزجي جميع المكونات في وعاء حتى تحصلي على خليط متجانس.

امزجي جميع المكونات في وعاء حتى تحصلي على خليط متجانس. التطبيق: ضعي المزيج على وجهك، يديك، ورقبتك، مع توزيعه بالتساوي.

ضعي المزيج على وجهك، يديك، ورقبتك، مع توزيعه بالتساوي. ا لانتظام: للحصول على نتائج مثالية، يُفضل استخدام هذه الوصفة بانتظام.

نصائح إضافية