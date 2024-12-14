انت الأن تتابع خبر دهنه واحده بس وهتشوفي العجب!!.. أنا مسؤولة عن كلامى حتى لو عمرك 60سنة ضعيها على التجاعيد وستختفى فورا سيجعل وجهك ابيض مشدودكأنك شابة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زيت الورد يُعد من أفضل الزيوت الطبيعية المعروفة بخصائصها المضادة للتجاعيد، وهو معروف بقدرته الفعّالة على ترطيب البشرة وتجديد خلاياها يحتوي زيت الورد على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة، مما يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ويمنح البشرة مظهراً مشدوداً وشاباً.

طريقة الاستخدام

تنظيف البشرة: قبل وضع الزيت، تأكدي من تنظيف وجهك جيداً باستخدام غسول لطيف، ثم جففيه بلطف.

تطبيق الزيت: ضعي بضع قطرات من زيت الورد على أطراف أصابعك، ودلكي بها وجهك بلطف بحركات دائرية، مع التركيز على المناطق التي تظهر فيها التجاعيد مثل الجبهة وحول العينين والفم.

ترك الزيت طوال الليل: اتركي الزيت على بشرتك طوال الليل ليعمل على ترطيبها وتجديد خلاياها أثناء النوم.

غسل الوجه في الصباح: اغسلي وجهك في الصباح بالماء الفاتر وتمتعي ببشرة ناعمة ومشدودة.

فوائد زيت الورد

تقليل ظهور التجاعيد: يحتوي زيت الورد على فيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين A، اللذين يساعدان على تقليل التجاعيد وتجديد خلايا البشرة.

ترطيب عميق: يعمل زيت الورد على ترطيب البشرة بعمق، مما يجعلها تبدو ممتلئة وصحية.

تحسين مرونة البشرة: يساعد في تحسين مرونة البشرة بفضل محتواه الغني بمضادات الأكسدة.

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