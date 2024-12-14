حتى لو شعرك شاب هترجع تاني شباب.. عشبة موجودة في رف التوابل بمطبخك مفعولها هيدهشك.. مين قال إنها راحت عليك

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رياض - احمد صلاح - تعد بذور الكتان من المكونات الطبيعية المذهلة التي تقدم فوائد متعددة للبشرة والشعر بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية، تعمل بذور الكتان على ترطيب البشرة وتغذيتها، وتساعد في شد الجلد ومنع ظهور الترهل لذلك، تعتبر بذور الكتان خيارًا رائعًا في العناية بالبشرة وتعد من بين أهم الأطعمة التي يوصي بها خبراء الصحة في تجديد الشباب في هذا المقال، سنعرض لكم طريقة تحضير مغلي بذور الكتان واستخدامه للبشرة، لتحقيق أفضل نتائج في تجديد وحماية بشرتكم.

طريقة تحضير مغلي بذور الكتان للبشرة

المكونات:

بيضة واحدة

ملعقتان من عصير الليمون

ملعقة من العسل

ملعقة من القرفة

ملعقتان كبيرتان من اللبن

نصف كوب من بذور الكتان

طريقة التحضير:

في إناء مناسب، ضع عصير الليمون، العسل، البيضة، القرفة واللبن.

امزج المكونات جيدًا حتى تتجانس.

أضف بذور الكتان تدريجياً مع الاستمرار في التحريك.

ضع الخليط على نار هادئة، واستمر في التحريك حتى يغلي.

بعد الغليان، ارفع الخليط من النار واتركه ليبرد تمامًا لمدة 30 دقيقة.

استخدم قطعة قطنية لتطبيق جل بذور الكتان على وجهك، ثم اغسل وجهك بالماء البارد بعد نصف ساعة.

استمر في استخدام الوصفة بانتظام للحصول على نتائج مدهشة.

فوائد بذور الكتان للبشرة:

مكافحة التجاعيد والخطوط الدقيقة: تحتوي بذور الكتان على مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة علامات التقدم في السن.

تفتيح البشرة: تساعد بذور الكتان على تبييض البشرة والتخلص من البقع الداكنة.

تجديد خلايا البشرة: تساهم بذور الكتان في تجديد خلايا البشرة وتعزيز إشراقتها.

التخلص من الشوائب: تساهم في إزالة البثور والشوائب، مما يجعل البشرة أكثر صفاءً ونقاءً.

مع هذه الفوائد الرائعة