انت الأن تتابع خبر "مفيش ست حلوة الا وعارفة المسك ده!".. مسك القهوة هيفتح بشرتك ويديها نضارة مش طبيعية... مش هتستغني عنه بعد النهارده!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - العناية بالبشرة لا تتطلب دائمًا منتجات باهظة الثمن، بل يمكن تحقيق نتائج مذهلة باستخدام مكونات طبيعية متوفرة في كل منزل، ومن بين هذه المكونات تأتي القهوة، التي تتمتع بخصائص فريدة تجعلها خيارًا ممتازًا لتفتيح البشرة وعلاج التصبغات، وفي هذا المقال، نقدم لكي طريقتين فعالتين لتحضير ماسك القهوة لتفتيح الوجه وإزالة الجلد الميت.

ماسك القهوة والزبادي لتفتيح البشرة

المكونات:

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف عصير ليمونة.

ملعقة صغيرة من الجلسرين الشفاف.

طريقة التحضير:

امزجي القهوة مع الزبادي والليمون والجلسرين في وعاء صغير للحصول على قوام كريمي.

اغسلي وجهك جيدًا بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتك

وزعي الماسك بالتساوي على الوجه والرقبة، واتركيه لمدة 15 دقيقة حتى يجف.

افركي الماسك بلطف بحركات دائرية لمدة دقيقتين لإزالة خلايا الجلد الميتة.

اغسلي الوجه بالماء الفاتر فقط.

فوائد الماسك

القهوة: غنية بمضادات الأكسدة التي تزيل خلايا الجلد الميتة وتعزز تجديد البشرة.

غنية بمضادات الأكسدة التي تزيل خلايا الجلد الميتة وتعزز تجديد البشرة. الزبادي: يرطب البشرة ويفتح لونها.

يرطب البشرة ويفتح لونها. الليمون: مصدر غني بفيتامين سي لتوحيد لون البشرة وتعزيز إشراقها.

مقشر القهوة والسكر لإزالة الجلد الميت

المكونات:

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير:

اخلطي القهوة والسكر مع ماء الورد تدريجيًا للحصول على قوام متماسك.

اغسلي وجهك بالماء النظيف، ثم ضعي المقشر على البشرة وافركيه بحركات دائرية لمدة دقيقتين.

اتركيه على البشرة لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

امسحي وجهك بقطنة مبللة بماء الورد لإغلاق المسام.

مميزات الوصفة

تزيل الرؤوس السوداء والشوائب.

تمنح البشرة نعومة فورية وتساعد في تفتيحها.

فوائد القهوة لبشرتك