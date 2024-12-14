انت الأن تتابع خبر طريقة تحضير وصفة الليمون والموز للتخلص من أثار التجاعيد في الوجه نهائيا !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا شك أن هناك الكثير من الأشياء التي تتسبب في إوعاج كبير للنساء والتي من بينها أن يظهر على ملامح وقسمات الوجه علامات الكبر أو التقدم في السن والتي من أبرزها التجاعيد والتي تبدو على بعض الشباب ايضا في حال أهملت في العناية بمظهرها الخارجي وهو الأمر الذي يتم البحث عن حل له من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث جوجل والتي تزخر بالعديد من المقالات والموضوعات التي تتحدث في هذا الجانب كم سيرد في مقالنا

مكونات عمل وصفة الليمون والموز للبشرة

نصف حبة من الموز.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

مقدار ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير