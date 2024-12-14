انت الأن تتابع خبر «جوزك مش هيبص برة تاني..!!» ضعي وصفة زيت الزيتون والقرنفل على هذه المنطقة كل يوم لمدة ثلاث ايام وهتشوفي نتائج خيالية هتغير حياتك كلها.. يا ريت عرفتها من زمان..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - العناية بالجمال والصحة بطرق طبيعية أصبحت من أهم التوجهات التي تبحث عنها النساء اليوم وزيت الزيتون والقرنفل يعتبران من أكثر المكونات فعالية في تقديم حلول سحرية لمشاكل الشعر والبشرة والصحة فعند دمج هذين المكونين سوف تحصلين على تركيبة قوية تعطيك نتائج مدهشة خلال أيام قليلة.

فوائد زيت الزيتون والقرنفل

يحتوي زيت الزيتون على فيتامين E والأحماض الدهنية التي تغذي فروة الرأس وترطبها.

القرنفل يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس مما يساعد على نمو الشعر ومنع تساقطه.

زيت الزيتون يعمل على ترطيب البشرة بعمق ويقلل من ظهور البقع الداكنة.

القرنفل يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات مما يساعد في تنظيف البشرة ومنحها إشراقة طبيعية.

زيت الزيتون يرطب الأظافر والجلد المحيط بها بينما القرنفل يقويها بفضل احتوائه على معادن مفيدة.

عند تدليك زيت الزيتون والقرنفل على الجسم يساعدان في تحسين تدفق الدم وتخفيف آلام العضلات والمفاصل.

طريقة استخدام وصفة زيت الزيتون مع القرنفل

للشعر

احضري 3 ملاعق زيت زيتون، ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

ثم سخني زيت الزيتون قليلا حتي يصبح دافئ فقط، ليس ساخن.

أضيفي القرنفل المطحون واخلطي جيدا.

دلكي فروة الرأس بالخليط لمدة 10 دقائق.

اتركيه لمدة ساعة ثم اغسلي شعرك بالشامبو.

و صفة زيت الزيتون والقرنفل للبشرة