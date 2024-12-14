«أقوى من إبرة الانسولين بمليون مرة!!»..عشبة سماوية جبارة تضبط السكر في الدم ..وتفتت الحصى في الكلى!!

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رياض - احمد صلاح - الكزبرة من الأعشاب الطبيعية التي تستخدم في المطبخ بشكل كبير، حيث يتم استخدام الكزبرة الخضراء في تحضير العديد من وصفات الطعام المختلفة، كما أن بذور الكزبرة الجافة ذات نكهة مميزة وتستخدم كنوع من أنواع التوابل في الطعام، وهي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية بالإضافة إلى احتوائها على رائحة عطرية مميزة.

فوائد بذور الكزبرة في ضبط مستوى السكر

تحتوي بذور الكزبرة على بعض الخصائص العلاجية التي تساهم في ضبط مستوى السكر في الدم، ولهذا يستطيع جميع مرضى السكرى من إدخال بذور الكزبرة في نظامهم الغذائي اليومي.

فوائد الكزبرة الصحية

الكزبرة من الأعشاب العطرية التي تحتوي على قيمة غذائية عالية، وأهم تلك الفوائد كما التالي:

تحتوي على الألياف الطبيعية التي تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي وبالتالي علاج الإمساك ومشاكل عسر الهضم وغيرها.

يحتوي على نسبة من الكالسيوم المفيدة لصحة العظام.

تساعد على تنقية الجسم من السموم.

تفتيت الحصى ومنع تكونها على الكلى.

كيفية استخدام الكزبرة

يذكر أن الكزبرة يوجد منها الكزبرة الطازجة الخضراء وبذور الكزبرة، ويمكن استخدامهم في النظام الغذائي كما التالي: