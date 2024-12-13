انت الأن تتابع خبر أفضل وأسهل طريقة لعمل كريم أساس في المنزل وبمكونات طبيعية 100% والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُفضل الكثير من الفتيات والسيدات وضع الميكب للحصول على بشرة جميلة ناعمة، ومن ضمن أنواع الميكب المستخدم كريم الأساس، أو ما يعرف بالفاونديشن، وهو يُستخدم لإخفاء أي حبوب، أو عيوب تتواجد بالبشرة، وتعطيها لونًا موحدًا ومظهرًا ناعمًا، وتوجد العديد من الأنواع لكريم الأساس، ولكن سعرها مرتفع للغاية، ولا يجب شراء كريمات الأساس المُقلدة لما تحمله من ضرر على الجلد، ولحل مشكلة ارتفاع السعر يمكنك إعداد الفاونديشن الخاص بكِ بالمنزل والحصول على الدرجة التي تناسب لون جلدك.

المكونات المطلوبة لإعداد كريم الأساس

لإعداد كريم مناسب للون بشرتك ويتميز بالثبات ستحتاجين مايلي:

4 معلقة كبيرة نشا.

3 معلقة صغيرة كاكاو خام مطحون جيدًا.

ملعقة واحدة صغيرة قرفة.

معلقة صغيرة جوزة الطيب.

ملعقة واحدة فقط كبيرة من زيت الچوچوبا الطبيعي.

ڤيتامين E من الصيدلية، سنحتاج الفيتامين الموجود بداخلة 3 كبسولات.

معلقة صغيرة كريم الأطفال المخصص لالتهابات الحفاضات، لأنه يحتوي على أكسيد الزنك الذي يعمل على حماية البشرة من أشعة الشمس.

طريقة التحضير