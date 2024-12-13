انت الأن تتابع خبر تمتعي برموش طويلة وكثيفة بصنع ماسكرا طبيعية منزلية بمكونات غير مكلفة وثابتة طوال اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعانى معظم الفتيات والسيدات من الرموش الخفيفة التي تسبب لها الإزعاج والإحراج لذلك نقدم إليكي طريقة عمل ماسكرا طبيعية مكونة من زيت الزيتون وزيت اللوز والنشا والفحم المطحون والكحل المطحون الأسود فهذه الوصفة عند مزجها تصبح ماسكرا طبيعية وآمنه على العيون ويمكن تحضيرها فى المنزل دون أن تكلف الكثير من النقود، وتحضيرها لا يأخذ إلا سوى دقائق فتلك الوصفة تعمل على تصفيف الرموش وتظهر شكل العين بشكل جميل وجذاب وتعمل على تكثيف الرموش الخفيفة، وتعمل أيضا على تطويلها فالماسكرا من أدوات التجميل التى لا تستطيع المرأة الإستغناء عنها لأنها تزيد من جمالها، وتبرز جمال العيون، ولكن تخشى أن تستخدم أى منتجات ضارة تسبب الأذى وتهيج العيون والجفون وتسبب الإلتهابات والإحمرار، ويمكن أيضا أن تعمل على تقصف وتساقط الرموش لأن تلك هذه المنتجات تحتوى على مواد كيميائية، وغير هذا تباع بأسعار عالية جدا، وللحفاظ على الرموش لابد من نظافة العيون، ولابد من تنظيف العين بعد وضع الماسكرا والمكياج وعدم النوم بها، ويمكن إستخدام زيوت مرطبة الرموش مثل زيت اللوز أو زيت الخروع.

مكونات عمل الماسكرا الطبيعية فى المنزل

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من النشا الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفحم المطحون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الكحل المطحون الأسود

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من جل الصبار

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من شمع العسل

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند

كمية من قطرات الماء

عبوة ماسكرا

طريقة عمل ماسكرا طبيعية فى المنزل