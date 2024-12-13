يحسن النوم وصحة الأسنان.. فوائد البابونج

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رياض - احمد صلاح - تعتبر البابونج من الأعشاب الطبية التى يمكن استخدامها فى علاج عدد كبير من الأمراض، ومنها.

يحسن النوم:

يعتبر البابونج أحد أكثر العلاجات البديلة استخدامًا لعلاج الأرق واضطرابات النوم ومع ذلك وعلى الرغم من سمعتها كعلاج للنوم فإنها عشبة محفزة، ولكن هناك القليل من الأدلة العلمية التي تدعم هذا الادعاء.

يحسن صحة الأسنان:

كشفت الدراسات إلى أن غسول الفم بالبابونج يقلل بشكل كبير من التهاب اللثة والبلاك، وذلك بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات.

يبطئ تطور مرض هشاشة العظام:

يساعد شاي البابونج في زيادة كثافة العظامومنع أو إبطاء هشاشة العظام، مما يؤدي إلى فقدان تدريجي لكثافة العظام.

يساعد في تقليل الالتهاب:

ارتبط الالتهاب المزمن بقضايا صحية مختلفة بما في ذلك البواسير وآلام الجهاز الهضمي.التهاب المفاصل ، وأمراض المناعة الذاتية، وحتى الاكتئاب وقد تساعد المواد الكيميائية الموجودة في شاي البابونج في تقليل الالتهاب في الجسم.

يساعد في الوقاية من السرطان وعلاجه:

يساعد شاي البابونج في استهداف السرطان الخلايا أو منعها من التكون في المقام الأول ومع ذلك، فإن الأبحاث المتعلقة بهذا الأمر لم تكن حاسمة.

تخفيف القلق:

يساعد البابونج على الاسترخاء وتقليل القلق، على الرغم من أن هذا لم يتم تقييمه إلا في عدد قليل من التجارب السريرية ويعتقد الكثيرون أن شاي البابونج له خصائص تشبه البنزوديازيبين وهي أدوية مضادة للقلق ومحفزة للنوم ووفقًا لبعض الدراسات، يرتبط البابونج بمستقبلات البنزوديازيبين في الجسم لتنشيط أفعاله.

تخفيف أعراض البرد: