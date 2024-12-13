انت الأن تتابع خبر الوصفة الأقوى لتقشير البشرة والتخلص من الجلد التالف .. لبشرة ناعمة ونضرة على الدوام !! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - من ضمن الاهتمامات التي توليها المرأة العناية الفائقة هي تلك الأشياء التي لها علاقة مباشرة مع جمال البشرة والتي تتمثل في تعلم الطرق التي يمكن من خلالها تحضير مقشر البشرة الطبيعي في المنزل والذي نستعمل بعض المكونات المتوفرة في كل بيت من أجل الحصول عليه بدلا من شراء تلك المستحضرات التجميلية غالية الثمن والتي لا يقدر الكثير منا على أثمانها بعد الزيادات الأخيرة في اسعارها لذا فإننا سنوضح من خلال ما يلي من المقال وصفة مميزة لتقشير البشرة كما يلي .
مكونات عمل وصفة تقشير البشرة
- ٢ ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.
- نصف كوب من القهوة.
- ٢ ملعقة صغيرة من اللبن.
- كوب كبير من السكر البني.
- وعاء مناسب
طريقة التحضير
- في وعاء مناسب من حيث الحجم يتم الخلط بين السكر البني مع وضع العسل النحل والقهوة والحليب.
- ثم يتم الخلط بين هذه المكونات معا
- على ان يتم توزيع الخليط على كافة أنحاء الوجه من خلال القيام بهذا الأمر عن طريق حركات دائرية تشمل كافة أنحاء الوجه
- ثم يتم غسل البشرة من خلال استعمال الماء الجاري مع غسول مناسب لها
- يجب أن نحرص على استعمال تلك الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على النتائج المرغوبة والتي تتمثل في تقشير البشرة وتفتيح المسام والتخلص من الحبوب
- بعدها ستحصلين على النضارة التي ترغبين بها .