انت الأن تتابع خبر الوصفة الأقوى لتقشير البشرة والتخلص من الجلد التالف .. لبشرة ناعمة ونضرة على الدوام !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من ضمن الاهتمامات التي توليها المرأة العناية الفائقة هي تلك الأشياء التي لها علاقة مباشرة مع جمال البشرة والتي تتمثل في تعلم الطرق التي يمكن من خلالها تحضير مقشر البشرة الطبيعي في المنزل والذي نستعمل بعض المكونات المتوفرة في كل بيت من أجل الحصول عليه بدلا من شراء تلك المستحضرات التجميلية غالية الثمن والتي لا يقدر الكثير منا على أثمانها بعد الزيادات الأخيرة في اسعارها لذا فإننا سنوضح من خلال ما يلي من المقال وصفة مميزة لتقشير البشرة كما يلي .

مكونات عمل وصفة تقشير البشرة

٢ ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

نصف كوب من القهوة.

٢ ملعقة صغيرة من اللبن.

كوب كبير من السكر البني.

وعاء مناسب

طريقة التحضير