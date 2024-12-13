انت الأن تتابع خبر أحصلي على وجه وخدود ممتلئة طبيعياً هاتي خميرة وتعالي أقولك أزاي تعملي الخلطة بالظبط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دائما نجد عدد كبير من الفتيات يعانون من نحافة الوجه فيرغبون في تسمين الوجه والخدود لذلك يتجهون إلى مراكز التجميل ويستخدمون بعض الأجهزة التي تكون في هذه الأماكن وتساعد على النفخ وشد البشرة والتخلص من التجاعيد، فكل هذه الأجهزة لها دور كبير في الحصول على النتيجة المطلوبة وتقوم بالفعل على ذلك وأن هذه الأشياء يتم عملها بأعلى الأسعار، وبجانب هذا تكون كل هذه الأجهزة غير صحية وبعد مرور فترة من الوقت فإنها تتلف وتدهور البشرة تماما لذلك من الضروري أن نتجنب إستعمال هذه الأجهزة للمحافظة علي البشرة وجمالها، ولكن لكي يتم نفخ الخدود والوجه يمكننا أن نستخدم أشياء طبيعية مثل خلطة طبيعية يتم عملها في البيت بكل سهولة ونتيجتها مضمونة وفعالة ولها تأثير قوي ولا تسبب أي ضرر على الوجه ويمكن أن نستخدمها لأي نوع من أنواع البشرة، فبعد إستخدام هذه الخلطة نحصل على النتيجة المرغوب فيها فهي قد تتكون من مكونات طبيعية متوافرة في المطبخ ومفيدة جدا علي البشرة، والخلطة الطبيعية التي تساعد على ذلك هي خلطة الخميرة فهي الخلطة الوحيدة التي يكون لها القدرة على تسمين ونفخ الوجه والخدود، وبعد الإنتظام على هذه الخلطة عدة مرات متتالية فقد نحصل على النتيجة المطلوبة لذلك ينصح بتكرار هذه الخلطة مرة واحدة في الإسبوع وبعد مرور شهر واحد فقط فقد نصل إلى هذه النتيجة.

تسعى معظم الفتيات

الذين يعانون من الوجه النحيف أو من مشكلة نحافة الوجه والخدود في الحصول على إستخدام الشئ المناسب والذي يساعد على نفخ الخدود والوجه، وذلك لكي تكون الفتاة مميزة وملفتة لأنظار الآخرين وهذا لأن جميع الفتيات يرغبون في هذا الشيء ولكي نحصل على هذه النتيجة يمكن أن يتم إستعمال وصفة الخميرة.

مكونات خلطة الخميرة لنفخ الوجه والخدود

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية

.ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

نصف ملعقة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل خلطة الخميرة لنفخ الوجه والخدود