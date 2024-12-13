انت الأن تتابع خبر سم فتاك في الحلبة!!.. عطار مشهور يكشف عن سم قاتل موجود في الحلبة دون ان نعرف.. احذر قبل فوات الآوان!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الحلبة هي من النباتات العشبية التي تُستخدم بشكل واسع في الطهي والعلاج الشعبي نظرًا لفوائدها الصحية العديدة ومع ذلك، يُشاع أحيانًا وجود “سم قاتل” في الحلبة، وهو ما قد يثير القلق لدى البعض الحقيقة أن الحلبة تحتوي على مركبات طبيعية قد تكون ضارة إذا تم تناولها بكميات كبيرة أو بشكل غير مناسب.

المركبات السامة في الحلبة:

الحلبة تحتوي على مركبات مثل الفاينولات والسابونين، التي قد تكون سامة إذا تم تناولها بشكل مفرط. هذه المركبات يمكن أن تؤثر على الجهاز الهضمي، وتسبب الغثيان، القيء، أو حتى الإسهال. ولكن يجب أن نوضح أن هذه التأثيرات تحدث عادةً عند استهلاك كميات كبيرة جدًا من الحلبة أو استخدامها بطريقة غير صحيحة.

كيفية تجنب المخاطر: