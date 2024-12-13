انت الأن تتابع خبر عشبة سحرية لعلاج الاكتئاب وتحسين المزاج!!.. شابة يمنية تعلن عن كنز طبيعي مذهل لم تعرفه من قبل..أعشاب هتغير حالتك المزاجية 180 درجة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الاكتئاب هو اضطراب نفسي يؤثر على ملايين الأشخاص عالميا، ويسبب مشاعر حزن عميقة، فقدان الاهتمام، وضعف التركيز والطاقة، ورغم أن العلاج النفسي والأدوية هما الخياران الرئيسيان لعلاج الاكتئاب، فإن العلاجات الطبيعية أصبحت خيارا يلجأ إليه البعض كبديل أو مكمل، من بين هذه العلاجات تبرز عشبة سانت جون (St. John’s Wort)، التي اشتهرت بقدرتها على تحسين الحالة المزاجية والتخفيف من أعراض الاكتئاب.

ما هي عشبة سانت جون؟

عشبة سانت جون، المعروفة علميا بـ Hypericum perforatum، هي نبات مزهر ينمو في مناطق عدة حول العالم، استخدمت هذه العشبة على مدار آلاف السنين في الطب التقليدي لعلاج العديد من الأمراض، لكنها اكتسبت شهرتها أساسا في علاج الاكتئاب الخفيف إلى المعتدل، تحتوي عشبة سانت جون على مركبات نباتية فعالة، تعمل على تعديل مستويات النواقل العصبية في الدماغ مثل السيروتونين والدوبامين، التي تلعب دورا كبيرا في تنظيم المزاج والسلوك.

كيف تعمل عشبة سانت جون؟

تعمل هذه العشبة من خلال زيادة مستويات السيروتونين والدوبامين في الدماغ، وهما ناقلان عصبيان مسؤولان عن تحسين المزاج، كما أنها تثبط إنزيما يسمى Monoamine oxidase (MAO)، الذي يساعد في تكسير النواقل العصبية، هذا التثبيط يؤدي إلى تحسين الحالة المزاجية والتخفيف من أعراض الاكتئاب.

فوائد عشبة سانت جون لعلاج الاكتئاب

تحسين الحالة المزاجية: ترفع مستويات السيروتونين والدوبامين، مما يمنح شعورا بالسعادة والراحة النفسية.

تخفيف أعراض الاكتئاب الخفيف إلى المعتدل: أظهرت دراسات عديدة فعاليتها في تحسين الحالة المزاجية لدى مرضى الاكتئاب.

تحسين النوم: تساعد العشبة في تحسين جودة النوم، وهو أمر ضروري لمن يعانون من اضطرابات النوم المصاحبة للاكتئاب.

تقليل القلق: تمتلك العشبة خصائص مهدئة، مما يجعلها مفيدة للأشخاص الذين يعانون من القلق والاكتئاب معا.

طرق استخدام عشبة سانت جون

تتوفر عشبة سانت جون بأشكال متعددة، منها:

الكبسولات أو الأقراص: تستخدم بجرعات موصى بها.

الشاي: يحضر بغلي أوراقها أو أزهارها.

الزيت العطري: يستخدم موضعيا أو بإضافته إلى ماء الاستحمام.

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