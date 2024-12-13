انت الأن تتابع خبر وداعًا للمعاناة.. كيفية التخلص من الجلد الميت حول الأظافر بطرق آمنة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الجلد الميت من الأمور التي تظهر حول الأظافر عند الكثير من الأشخاص، وهي تكون نتيجة جفاف الأيد أو تشققات وكل هذا يسبب إزعاج للجميع، ولأن العديد من الناس ينزعج بسبب هذا المظهر الغير لائق يبحثون عن طرق آمنة وطبيعية للتخلص من الجلد الميت وهذا ما سوف نتعرف عليه اليوم عبر موقعنا فتابعونا.

كيفية التخلص من الجلد الميت

هناك عدة نصائح تساعد في التخلص من الجلد الميت في الجلد بصورة آمنة وصحية، ومن خلال موقعنا سنوضحها لكم:

نقع اليدين بالماء الدافئ

يجب على الأشخاص الذين يعانون من ظهور الجلد الميت ويرغبون من التخلص منه بشكل آمن وصحي وضعه في ماء دافئ حتى يكون لين، وذلك من خلال وضع طبق كبير من الماء الدافئ وأضافة القليل من الملح أو زيت الزيتون وترك اليدين لمدة 15 دقيقة، حيث أن هذه الخطوة مهمة لأنها تسهل عملية الإزالة.

استخدام مقشر للجلد

بعد ذلك يجب وضع مقشر طبيعي للبشرة يساعد على إزالة الجلد الميت، وذلك من خلال تحضير مقشر طبيعي مثل السكر مع زيت جوز الهند أو مقشر الملح من زيت الزيتون كما تفضل، ويتم فرك الأصابع بهذا المقشر بشكل دائري، وبعد ذلك يتم شطف الأيد بالماء الفاتر وتجفيفها بمناديل جيدًا.

قص الجلد الميت

في هذه الخطوة عليك استخدام قصافة وإزالة الجلد الميت الظاهر ولكن بكل حظر، مع العلم أنه عليم تنظيف الأداة وتعقيمها أولًا، ويجب عند قص الزوائد الظاهرة من الجلد الميت عدم سحبها بقوة حتى لا تسبب جروح أو ظهور التهابات بعد ذلك.

ترطيب الجلد والأظافر