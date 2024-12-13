انت الأن تتابع خبر لو شعرك ليفة هيتفرد ويبقي حرير بكيراتين منزلي هيفرد شعرك الخشن والمجعد وهيحوله ناعم حرير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلطة الموز لفرد الشعر تعد واحدة من أفضل الخلطات المضمونة التي يمكن تجربتها وسوف تنبهرين من النتيجة لأن الموز يحتوي علي الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تعمل على تغذية الشعر وإمداده بالعناصر التي يحتاج إليها من أجل أن ينمو بطريقة صحية، ولذلك إذا كنتي تعاني من الشعر المجعد وتريدين وصفة فعالة في فرد الشعر فعليك بتجربة خلطة الموز علي طريقتنا.

خلطة الموز لفرد الشعر

فيما يلي خلطة الموز لفرد الشعر الخشن والمجعد وجعله كالحرير بخطوات سهلة وسريعة، تابعي معي السطور التالية لمعرفة المكونات والخطوات الصحيحة لتحضيرها.

المكونات:

ثلاث حبات من الموز.

ملعقة ونصف من زيت جوز الهند.

ملعقة ونصف من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة من زبدة الشيا.

عدد 2 بياض بيضة.

طريقة عمل كيراتين الموز لفرد الشعر المجعد:

نضع موزة ناضجة في وعاء عميق.

نهرس الموزة باستخدام شوكة حتى نحصل على قوام ناعم.

نضيف زيت الزيتون وزيت جوز الهند وبياض بيضة إلى الموز المهروس.

نخلط جميع المكونات بشكل جيد حتى تتجانس.

نغسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر.

نقسم الشعر إلى عدة أقسام.

نوزع خليط كيراتين الموز بالتساوي على الشعر من الجذور إلى الأطراف.

نغطي الشعر بقبعة الاستحمام أو بونيه بلاستيكي.

نترك الماسك على الشعر لمدة ساعتين.

نغسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر.

نجفف الشعر بلطف باستخدام منشفة قطنية.

نكرر كيراتين الموز ثلاث مرات في الشهر.

خلطة الخميرة الفورية لفرد الشعر

المكونات:

ملعقة ونصف من مسحوق النشا.

كيس خميرة فورية.

ملعقة من السكر.

كوب صغير من الماء الدافئ.

طريقة تحضير وصفة الخميرة لفرد الشعر المجعد:-