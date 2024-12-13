انت الأن تتابع خبر بملعقة خميرة بيرة ونشا بشرتك هتبقي زي القشطة منورة بدهنة منه هتحسي بالفرق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحتار الفتيات في نوع الماسكات التي يمكنها استخدامها من أجل تبييض بشرتها والحصول على بشرة نضرة ناصعة البياض، ولذلك نقدم لكم ماسك الخميرة البيرة بخصائصه الفعالة في تبييض البشرة حيث أنها تساعد في التخلص من الصبغات والبقع التي تظهر بالبشرة، ولذلك إذا كنتي تبحثين عن طريقة تجهيز ماسك الخميرة بالمنزل بدلا من شرائه فإننا ننصحك بمتابعة هذا المقال للتعرف على كل تفاصيل مكونات ماسك الخميرة البيرة لتبييض الوجه.

ماسك الخميرة البيرة لتبييض الوجه

المكونات:

ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقتان من الحليب.

عصير ليمونة.

طريقة التحضير:

في وعاء امزجي الحليب والخميرة جيداً حتى يتجانسا تماماً.

أضيفي النشا وعصير الليمون إلى الخليط واخفقيهم حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

اغسلي بشرتك جيداً بالماء الدافئ والغسول المناسب.

ادهني الماسك الكريمى على الوجه مع التدليك.

اتركي الماسك على بشرتك لمدة ربع ساعة حتى يجف تماماً.

اشطفي الوجه بالماء البارد.

كرري الخلطة مرتان أسبوعياً.

خلطة الخميرة والحليب لتبييض الوجه

المكونات:

ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل كامل الدسم.

ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي.

طريقة التحضير:

احضري وعاء وابدئي في خلط الخميرة الفورية مع القليل من الحليب السائل حتى تتجانس.

أضيفي ملعقة كبيرة من عسل النحل الطبيعي واخفقي المكونات حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.

ادهني الخلطة على بشرتك.

اتركي الخلطة لمدة 10 دقائق أو حتى تجف تمامًا ثم اشطفيه بالماء البارد.

مرري قطنة مبللة بماء الورد أو تونر مناسب لنوع بشرتك لإغلاق المسام وتنشيط البشرة.

كرري هذا الماسك مرة واحدة أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

خلطة الخميرة والزبادي لتبييض الوجه

ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي البلدي.

ملعقة صغيرة من العسل.

نقاط من عصير الليمون.

طريقة التحضير: