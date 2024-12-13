انت الأن تتابع خبر عايزة تغيري لون شعرك بلون الأحمر الناري الجرئ هاتي الكركديه وتعالي اقولك أزاي تصبغي شعرك بطريقة أحترافية وتخفي الشيب كمان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحتار الكثير من السيدات التي تريد صبغ شعرها في اختيار طريقة آمنة تعطي لها لون مميز بدون أن تؤثر علي شعرها بالسلب وذلك لأن أغلب الصبغات تتسبب في تقصف وتساقط الشعر، ولذلك لن تجدي عزيزتي أفضل من طريقة صبغ الشعر بالكركدية في المنزل الذي يعطي للشعر لون أحمر مميز كما أنه يعمل علي تغذية الشعر، ولذلك تابعونا للتعرف علي أفضل طريقة لاستخدام الكركدية لصبغ الشعر.

خلطة الكركديه لصبغ الشعر

المكونات

2 ملعقة من مكون الكركديه المسحوق.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

2 ملعقة من الحنة.

1 ملعقة من زيت اللوز.

1 ملعقة من جل الصبار.

1 ملعقة من كريم الشعرالمرطب.

خطوات عمل الوصفة:

ضعي الكركديه والحناء في الوعاء المناسب.

قومي بتقليب المكونين جيدًا حتى يمتزجا بشكل متجانس.

أضيفي باقي المكونات واخفقيها مع الخليط.

ضعي الخليط على شعرك بالكامل.

اتركي الخليط على شعرك لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

في النهاية اغسلي شعرك جيداً بالشامبو المناسب.

طريقة صبغ الشعر بالحنة والبنجر

المكونات

2 ملعقة من مطحون الحنة الناعم.

نصف كوب من عصير البنجر.

ربع كوب من النشا.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

1 ملعقة كبيرة من زيت الأرجان.

1 ملعقة من زيت إكليل الجبل.

خطوات التحضير:

قومي بمزج عصير البنجر والحناء بشكل جيد حتى يتجانس مع بعضهم.

ثم ضيفي باقي المكونات إلى الخليط السابق واخلطي مرة أخرى.

ضعي الخليط على كامل شعرك بالتساوي.

اتركي الخليط على الشعر حتي يتغير لونه.

كرري الصبغة مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

خلطة الكركديه والحناء لصبغ الشعر

المكونات:

4 ملاعق كركديه مجفف.

2 ملعقة كبيرة من مسحوق قشور الرمان.

3 ملعقة كبيرة من الحناء.

1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

2 ملعقة كبيرة شاي أحمر.

ثمرة الشمندر.

1 كوب ماء فاتر.

طريقة التحضير: