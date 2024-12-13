انت الأن تتابع خبر قنبلة التبييض.. كريم لبان الذكر والفازلين المبهر لتبييض وشد الوجه وإزالة التجاعيد والبقع السوداء من أول استعمال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كريم لبان الذكر والفازلين لتفتيح الفوري للبشرة وإزالة التجاعيد، بتعاني من مشكلة الغمقان، شكلك مش راضية عنه، لديك تجاعيد حول الفم وتحت العينين، كل هذه مشاكل نسمعها ونراها أمام أعيننا سواء في أحد أصدقاﻧنا أو الجيران أو بنت الخالة والعمة، ومن الطبيعي أن تريد كل فتاة التخلص من هذه المشاكل حتى لو كانت مشكلة واحدة من كل المشاكل التي عرضناها أمامكم، ولو اتجهت إلى استخدام الكريمات والأدوية التي تعالج هذه المشاكل، سوف تنفذ كل ما تملك من أموال، وللأسف الشديد لن تأتي بنتيجة باهرة كما نريد، وتحزن البنت كثيراً على الوقت والمال التي ضاعا في استخدام هذه الكريمات، ولكن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم وصفة طبيعية مكونة من لبان الذكر والفازلين في التخلص من مثل هذه المشاكل التي نعاني منها، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم لبان الذكر والفازلين في تبيض الوجه والجسم كله

أثبت مكون لبان الذكر البودر فاعلة في تفتيح البشرة، ولكن هذه المعلومة ليست متوفرة عند الكثير منا، والفازلين يعمل على ترطيب الوجه والجسم لأنه يتخلل داخل المسام، ويعمل على التخلص من الجلد الميت، بالإضافة إلى أنه يعمل على نقاء الوجه تماما، ولكن يجب أن يكون الفازلين طبيعي ومضمون، حتى لا يحتوي على مواد كيميائية تضر البشرة، والآن سوف نقدم

لكم مكونات هذه الوصفة:

علبة من الفازلين الطبيعي.

ثلاث ملاعق من لبان الذكر المنقوع فترة طويلة من الوقت.

عصير ليمون بمقدار ربع كوب.

ملعقة من زيت الياسمين أو زيت جوز الهند على حسب المتوفر لديك.

خطوات تحضير واستخدام كريم لبان الذكر والفازلين

هذه الوصفة تستحق التجربة بالفعل لأن جميع مكوناتها تؤثر على البشرة وتعمل على التخلص من كل هذه المشاكل التي ذكرناها في الفقرات السابقة،

وتتلخص خطوات تحضير هذا الكريم في: