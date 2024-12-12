انت الأن تتابع خبر «حل جبار لجميع السيدات».. لو عندك كريم بانثينول تعالى اقولك تعملي بيه ايه! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من أهم الأشياء التي تسعى اليها جميع النساء حول العالم هي أن نحتفظ ونعتني ببشرتنا ووجوة ولكن مع إنتشار بعض المنتجات الذي تعتني بالبشرة وارتفاع أسعارها يلجأ العديد من السيدات إلى الطلب البديل والوصفات الطبيعية خاصة إن هذه الوصفات أمنة على البشرة لأنها قد تكون بمكونات طبيعية ليست من المنتجات الذي يقوم بها مواد كيميائية ضارة على المدى البعيد ولها أثار جانبية أخرى وأهم هذة الوصفات هي الوصفة التي يدخل بها كريم بانثينول وسنعرف أهمها الآن.

وصفه كريم بانثينول لتفتيح وشد الوجة وشد التجاعيد

تعد وصفة بانثينول من أهم الوصفات الطبيعية للبشرة حيث أن هذه مكوناتها الأساسيه هي كريم بانثينول والنشا الذي بها أعلى خصائص الطبيعة والمركبات التي تقوم بتفتيح وتوريد البشرة للتخلص من التجاعيد الموجودة أسفل وجانب العين

المكونات

كيم بانثينول

معلقة نشا

معلقة عصير الليمون

ماء ورد

طريقة عمل وصفة لتفتيح البشرة بكريم بانثينول وتنعمها وتنظيفها