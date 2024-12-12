انت الأن تتابع خبر "لو ظهرت عليك احذر بسرعة" .. صفات الشخصية الضعيفة وأسباب ضعفها وطريقة علاجها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمكن وصف الشخصية الضعيفة بأنها سجناً ذاتياً يجعل الفرد يعيش في دائرة يملؤها الخوف والتردد، وهذا يقف عائقًا أمام تحقيق طموحاته وأهدافه، ويمكن تقييم نفسك إذا كنت تمتلك هذه الشخصية أن لا من خلال معرفة أبرز الصفات التي تظهر بها، وسوف نساعدك في تطوير نفسك وتغيير شخصيتك من الضعف إلى القوة من خلال أدوات عملية فعالة.

ماهي الشخصية الضعيفة؟

مصطلح الشخصية الضعيفة لايُعني امتلاك نقص في الذكاء أو خلل عقلي، ولكن يكون الذكاء ذو معدل متوسط، ومستوى التعليم جيد، وإنما يظهر الخلل في صفاته الشخصية، ويجدر ذكر أنه علميًا تحمل اسم “الشخصية القاصرة السلبية”

صفات هذه الشخصية

تأتي الشخصية الضعيفة بمجموعة بارزة من الصفات التي ربما يكون جميعها سلبي وضار للشخص،

وإذا رأيت هذه الصفات في أحد الأفراد لديك تأكد أنه ضعيف الشخصية.

الهمة العالية.

لا يرغب في تحمل المسؤولية أو التعب من أجل نفسه.

ليس لديه طموحات وأحلام.

لا يفعل أي إلتزام وقع على عاتقه.

لا يحب مخالطة الناس وعلاقاته تتميز بالسطحية.

يظل وقتًا طويلًا منعزلًا عن الأخرين.

علاج هذا النوع من الشخصيات

قيل أن هذا النوع من الشخصيات يمكن علاجها بسهولة إذا أراد الفرد ذلك ولكن اولًا يجب الالتزام بـ أمرين هما:

الإصرار والروح القتالية:

الإيمان بالنفس والقدرات الذاتية:

حيث أن ذلك أمر ضروري لعلاج الشخصية الضعيفة، فلابد أن ينظر الفرد لنفسه بأن لديه امكانيات كثيرة تجعله مؤهلًا للقيام بمختلف الأعمال على مستوى عالي من الدقة والكفاءة، وأيضًا النظر لنفسه بعين التقدير والاحترام، وذلك يمكن التدرب عليه بتنفيذ بعض الأفعال.

التخلي عن العزلة: لابد من الخروج من منعطف العزلة الذي اعتاد الفرد العيش فين.

إعادة الثقة النفس: وذلك يتم عبر الحديث مع النفس بأنها قادرة على فعل المستحيل والنجاح في مختلف الأمور.

المواجهة: لابد أن يواجه الفرد كافة الأمور الصعبة ويصبر عليها ولا يستسلم ابدًا لها، ويمكن أن لا يستطيع فعل ذلك في المرة الأولى ولكن بالتكرار سينجح.

ترك الإحباط والاستسلام: لابد أن يبتعد الفرد تمامًا عن صفات الإحباط والاستسلام، والتمسك بالابتسامة التي تعتبر رمزًا على القوة والنجاح.

الاحتفاظ بطاقتك وإرادتك: لابد الابتعاد عن كل شيء يسلب منك الطاقة والحماس مثل التعب القلق، التفكير المفرط.

آثار الشخصية الضعيفة

تترك الشخصية الضعيفة مجموعة من الآثار السلبية للغاية ليس فقط على حياة الفرد بل أيضًا على حياة المحيطين به، وأبرزها:

آثار اجتماعية:

العيش في عزلة دائمة والانقطاع التام عن العالم الخارجي.

عدم القدرة على محاورة الأفراد.

الإصابة بالخجل الشديد والانعزالية.

آثار مهنية: