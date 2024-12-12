انت الأن تتابع خبر خلطة خطيرة!! وداعا للرموش الصناعية والفييك.. اصنعي بنفسك ماسكرا علاجية بمكونات طبيعية أمنة لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب في أسبوع!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى الكثير من النساء للحصول على رموش كثيفة وطويلة وحواجب مملوءة وقوية، ولكن قد يعاني البعض من ضعف الرموش وتساقطها نتيجة عوامل متعددة كالتوتر، قلة العناية، أو استخدام منتجات تجميلية غير ملائمة وإذا كنت تبحثين عن حل طبيعي وفعال، إليك وصفة طبيعية وبسيطة تساعدك على تكثيف وتطويل الرموش والحواجب بسرعة مذهلة، وستشعرين بالفرق في فترة قصيرة.

المكونات

ملعقة صغيرة من زيت الخروع

نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

كبسولة فيتامين E (اختياري)

طريقة التحضير والاستخدام

1. في وعاء صغير، امزجي زيت الخروع مع زيت الزيتون وزيت جوز الهند، ثم أضيفي كبسولة فيتامين E بعد فتحها، واخلطي الزيوت جيدا.

2.باستخدام فرشاة ماسكارا نظيفة أو عود قطني، ضعي الخليط برفق على الرموش والحواجب، وتجنبي ملامسة العين يفضل تطبيق الخليط قبل النوم وتركه طوال الليل للحصول على أفضل النتائج.

3. استمري على هذه الوصفة يوميًا أو على الأقل 3-4 مرات في الأسبوع، وستلاحظين خلال أسابيع قليلة زيادة كثافة الرموش والحواجب وطولها بشكل طبيعي.

فوائد المكونات