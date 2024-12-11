انت الأن تتابع خبر وداعًا للسكرى وأدويته.. مشروب سحري موجود في كل بيت يُساعد على خفض مستوى السكر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعتبر ضبط مستوى السكر في الدم من الأمور الحيوية للأشخاص المصابين بداء السكري أو لأولئك الذين يسعون للحفاظ على صحتهم العامة، وخاصة في ظل نمط الحياة العصري وزيادة انتشار مرض السكري، ولهذا أصبح من الضروري البحث عن طرق طبيعية تساعد في إدارة مستويات السكر.

مشروبات تساعد على خفض مستوى السكر

يعتبر بعض المشروبات الطبيعية خيارًا فعّالًا لضبط مستوى السكر في الدم،

ولهذا يبحث البعض دومًا عن ما هي أفضل المشروبات التي يمكنها بأن تساعد في هذا الأمر.

1. الشاي الأخضر: يُعد الشاي الأخضر من المشروبات الشهيرة التي أظهرت العديد من الدراسات أنه يمكن أن يساعد في تحسين التحكم ففي مستويات السكر في الدم.

يُعد الشاي الأخضر من المشروبات الشهيرة التي أظهرت العديد من الدراسات أنه يمكن أن يساعد في تحسين التحكم ففي مستويات السكر في الدم. ويحتوي الشاي الأخضر : على مركبات مضادة للأكسدة تعرف بالفلافونويدات، التي يمكن أن تعزز حساسية الجسم للإنسولين، وبالتالي تحسن من قدرة الخلايا على استخدام السكر في الدم بشكل أكثر فعالية.

على مركبات مضادة للأكسدة تعرف بالفلافونويدات، التي يمكن أن تعزز حساسية الجسم للإنسولين، وبالتالي تحسن من قدرة الخلايا على استخدام السكر في الدم بشكل أكثر فعالية. 2. القرفة مع الماء: القرفة هي من التوابل التي أثبتت العديد من الدراسات أنها قد تساعد في خفض مستويات السكر في الدم. تحتوي القرفة على مركبات تساعد في زيادة حساسية الجسم للإنسولين وتنظيم مستوى السكر. يمكن تحضير مشروب من القرفة عن طريق غلي نصف ملعقة صغيرة من القرفة في كوب من الماء، وشربه على الريق أو بعد الوجبات.

القرفة هي من التوابل التي أثبتت العديد من الدراسات أنها قد تساعد في خفض مستويات السكر في الدم. تحتوي القرفة على مركبات تساعد في زيادة حساسية الجسم للإنسولين وتنظيم مستوى السكر. يمكن تحضير مشروب من القرفة عن طريق غلي نصف ملعقة صغيرة من القرفة في كوب من الماء، وشربه على الريق أو بعد الوجبات. 3. خل التفاح: خل التفاح هو مشروب آخر شائع يستخدم لتنظيم مستوى السكر في الدم، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن خل التفاح قد يساهم في تحسين حساسية الإنسولين بعد الوجبات الغنية بالكربوهيدرات، مما يساعد في تقليل الارتفاع المفاجئ في مستوى السكر بعد تناول الطعام.

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