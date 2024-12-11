انت الأن تتابع خبر ياريتني جربتها من زمان..وصفة مذهلة من بودرة السدر والزبادي لزيادة طول شعرك.. النتيجة من أول استخدام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالطبع الحصول على شعر طويل يعتبر من أكثر ما يشغل بال الفتيات طوال الوقت، ولذلك يتم الحرص على استخدام الكثير من المستحضرات لزيادة طول الشعر ولكن بدون جدوى،

مكونات خلطة بودرة السدر والزبادي للشعر

تعتبر هذه الوصفة من أبرز الوصفات الطبيعية التي تساعدك في تطويل الشعر والتخلص من الهيشان في وقت قياسي،

وعن اهم هذه المكونات ما يلي:

كوب كبير من الزبادي.

كوب كبير من المياه الفاترة.

اثنين ملعقة كبيرة من بودرة السدر.

خطوات تجهيز الخلطة وطريقة تطبيقها

نقوم في البداية نجهز وعاء واسع نضع فيه المياه.

ومن ثم بودرة السدر مع التقليب المستمر حتى نتخلص من أي تكتلات موجودة في الخليط.

نقوم باضافة الزبادي مع التقليب ومن ثم نقوم بشطف الشعر.

نجفف الشعر ونقوم بتوزيع الخليط على الشعر ونتركه لمدة 10 دقائق.

ثم نقوم بشطف الشعر في حالة وجود اي حكة عليك التوقف عن هذه الوصفة و القيام بشطف الشعر على الفور،

حتى لا يكون هناك أي مشكلة.