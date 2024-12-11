انت الأن تتابع خبر "كيراتين الكوكاكولا"... طريقة سحرية وطبيعية لفرد الشعر الخشن والمجعد ولنعومة ولمعان مذهلين | جربيها وهتدعيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني الكثير من الفتيات من مشاكل الشعر المجعد والتالف، مثل التجاعيد والتقصف وفقدان اللمعان، مما يدفعهن إلى اللجوء إلى العلاجات الكيميائية التي قد تضر بالبصيلات وتسبب تساقط الشعر مع مرور الوقت لكن هناك بدائل صحية وفعّالة يمكن استخدامها للحصول على شعر ناعم وانسيابي بدون التأثير على صحته، ومن أبرز هذه الحلول “كيراتين الكوكاكولا”.

طريقة استخدام “الكوكاكولا” لفرد الشعر

على الرغم من أن “الكوكاكولا” تُعتبر مشروبًا غازيًا محببًا للكثيرين، إلا أن استخدامها في فرد الشعر يعد اكتشافًا مذهلًا فهي تحتوي على مكونات قادرة على تحسين مظهر الشعر ومنحه لمعانًا ونعومة استثنائية، فضلاً عن كونها بديلاً غير مكلف وآمن مقارنةً بالعلاجات الكيميائية التي تضر بصحة الشعر.

المكونات المطلوبة

1 لتر من “الكوكاكولا” (أي نوع من المشروب الغازي الذي يحتوي على الكولا).

شامبو وبلسم مناسبين لنوع الشعر.

فرشاة للتسريح.

كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام