انت الأن تتابع خبر "كيراتين الكوكاكولا"... طريقة سحرية وطبيعية لفرد الشعر الخشن والمجعد ولنعومة ولمعان مذهلين | جربيها وهتدعيلي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعاني الكثير من الفتيات من مشاكل الشعر المجعد والتالف، مثل التجاعيد والتقصف وفقدان اللمعان، مما يدفعهن إلى اللجوء إلى العلاجات الكيميائية التي قد تضر بالبصيلات وتسبب تساقط الشعر مع مرور الوقت لكن هناك بدائل صحية وفعّالة يمكن استخدامها للحصول على شعر ناعم وانسيابي بدون التأثير على صحته، ومن أبرز هذه الحلول “كيراتين الكوكاكولا”.
طريقة استخدام “الكوكاكولا” لفرد الشعر
- على الرغم من أن “الكوكاكولا” تُعتبر مشروبًا غازيًا محببًا للكثيرين، إلا أن استخدامها في فرد الشعر يعد اكتشافًا مذهلًا فهي تحتوي على مكونات قادرة على تحسين مظهر الشعر ومنحه لمعانًا ونعومة استثنائية، فضلاً عن كونها بديلاً غير مكلف وآمن مقارنةً بالعلاجات الكيميائية التي تضر بصحة الشعر.
المكونات المطلوبة
- 1 لتر من “الكوكاكولا” (أي نوع من المشروب الغازي الذي يحتوي على الكولا).
- شامبو وبلسم مناسبين لنوع الشعر.
- فرشاة للتسريح.
- كوب من ماء الورد.
طريقة التحضير والاستخدام
- 1. تنظيف الشعر: ابدئي بغسل شعرك جيدًا باستخدام الماء الدافئ والشامبو المناسب لنوع شعرك، ثم اغسليه مرة أخرى بالبلسم لتنعيمه.
- 2. إعداد الخليط: اسكبي لتر الكوكاكولا في وعاء عميق واتركيه لبضع دقائق حتى يتخلص من فقاعات الصودا الموجودة به.
- 3. إضافة ماء الورد: بعد ذلك، أضيفي كوب ماء الورد إلى الكوكاكولا مع التقليب جيدًا لتكوين خليط متجانس.
- 4. تطبيق الخليط: قومي بتوزيع الخليط على شعرك بدءًا من الجذور وصولًا إلى الأطراف.
- 5. الانتظار والتسريح: غطي شعرك واتركيه لمدة نصف ساعة، ثم استخدمي الفرشاة لتمشيط الشعر برفق، وستلاحظين الفرق في نعومته ولمعانه.