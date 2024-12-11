انت الأن تتابع خبر «جهزو الكمامة كورونا رجعت تاني»... تحذير خطير من الصحة العالمي | متحور كورونا الجديد XEC يثير القلق عالميًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت منظمة الصحة العالمية من انتشار متحور جديد لفيروس كورونا يعرف باسم “XEC”، وهو نسخة هجينة ناتجة عن متحورات أوميكرون رُصد هذا المتحور للمرة الأولى في ألمانيا في يونيو 2024، وسرعان ما انتشر في 29 دولة، من بينها الولايات المتحدة، بريطانيا، والدنمارك، مما أثار مخاوف بشأن تأثيره المحتمل خلال الفترة القادمة.

1. سرعة الانتشار

أظهرت الدراسات أن XEC يتمتع بمعدل نمو أعلى مقارنة بالمتحورات الأخرى، حيث شكل نسبة 13% من الإصابات الجديدة في ألمانيا، مع تزايد الحالات في المملكة المتحدة ودول أخرى.

2. الأعراض المرافقة

تشمل الأعراض الشائعة الحمى، السعال، التهاب الحلق، فقدان حاستي الشم والتذوق، آلام الجسم، وفقدان الشهية.

3. الطفرات الجينية

يحمل المتحور طفرات تزيد من قدرته على الالتصاق بالخلايا البشرية، مما يعزز من قابليته للانتشار والتسبب في العدوى.

التعامل مع المتحور

أكدت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات الحالية ما زالت فعالة في تقليل خطورة المرض الناتج عن الإصابة بـXEC، مشددة على أهمية الحصول على الجرعات المعززة لضمان الحماية القصوى كما دعت إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية،

مثل:

ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.

التباعد الاجتماعي.

تحسين التهوية في الأماكن العامة.

تحديات انتشار المتحورات