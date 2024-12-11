انت الأن تتابع خبر "خليك فى البيت من غير ما تروح جيم"...7 خطوات لإنقاص وزنك 10 كيلو فى شهر!! ياريتني عرفتها من زمان! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتسبب قلة النشاط البدني والإفراط في تناول الأطعمة الدسمة خلال فترات العزل المنزلي في زيادة الوزن بسرعة، مما يؤدي إلى صعوبة في ارتداء الملابس التي أصبحت غير مناسبة للوزن الحالي هذا الأمر قد يسبب الإحراج أثناء المشاركة في اجتماعات البث المباشر مع الزملاء أو في مكالمات الفيديو مع الأصدقاء أو العائلة لذلك،

ينصح باتباع نظام غذائي صحي لإنقاص الوزن.

من المهم ممارسة التمارين الرياضية يومياً، حيث تساعد على حرق الدهون وإنقاص الوزن مع مرور الوقت كما تعزز الشعور بالنشاط والحيوية يمكن ممارسة تمارين الجري أو المشي على الأجهزة الرياضية خلال العزل المنزلي.

التقليل من تناول الكربوهيدرات المكررة

يعد تقليل الكربوهيدرات المكررة من أبرز الطرق لإنقاص الوزن، إذ تمتص هذه الكربوهيدرات بسرعة في مجرى الدم، مما يؤدي إلى زيادة مستويات السكر والشعور بالجوع.

نصائح لإنقاص 10 كيلوغرامات