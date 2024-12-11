انت الأن تتابع خبر "خليك فى البيت من غير ما تروح جيم"...7 خطوات لإنقاص وزنك 10 كيلو فى شهر!! ياريتني عرفتها من زمان! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تتسبب قلة النشاط البدني والإفراط في تناول الأطعمة الدسمة خلال فترات العزل المنزلي في زيادة الوزن بسرعة، مما يؤدي إلى صعوبة في ارتداء الملابس التي أصبحت غير مناسبة للوزن الحالي هذا الأمر قد يسبب الإحراج أثناء المشاركة في اجتماعات البث المباشر مع الزملاء أو في مكالمات الفيديو مع الأصدقاء أو العائلة لذلك،
ينصح باتباع نظام غذائي صحي لإنقاص الوزن.
- من المهم ممارسة التمارين الرياضية يومياً، حيث تساعد على حرق الدهون وإنقاص الوزن مع مرور الوقت كما تعزز الشعور بالنشاط والحيوية يمكن ممارسة تمارين الجري أو المشي على الأجهزة الرياضية خلال العزل المنزلي.
التقليل من تناول الكربوهيدرات المكررة
- يعد تقليل الكربوهيدرات المكررة من أبرز الطرق لإنقاص الوزن، إذ تمتص هذه الكربوهيدرات بسرعة في مجرى الدم، مما يؤدي إلى زيادة مستويات السكر والشعور بالجوع.
نصائح لإنقاص 10 كيلوغرامات
- من الأفضل معرفة احتياجات الجسم من السعرات الحرارية اليومية وحساب السعرات الحرارية التي يتم تناولها هذا يساعد في تقليل الوزن الزائد بشكل فعال.
- ينبغي تجنب المشروبات الغازية والعصائر السكرية التي تزيد الوزن، والاستعاضة عنها بشرب الماء فالماء يساعد على حرق الدهون والتخلص من سموم الجسم.
- من خلال تناول الطعام ببطء والتركيز على الاستمتاع به، يمكن للشخص أن يشعر بالشبع بسرعة هذا يسهم في تناول كميات أقل من الطعام، مما يساعد على خسارة الوزن.
- الألياف هي مادة غذائية سهلة الهضم وتساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يعزز الشعور بالشبع لفترة أطول يمكن العثور عليها في الفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة.
- يفضل تناول فطور يحتوي على كمية كبيرة من البروتين، حيث يساعد ذلك على الشعور بالشبع لفترة طويلة كما أنه يحتوي على سعرات حرارية أقل، مما يساهم في إنقاص الوزن.