أهم تكة في صبغ الحواجب باللون البني في البيت والحصول على مظهر طبيعي بأقل تكلفة

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رياض - احمد صلاح - تعتبر الحواجب البنية من أكثر الدرجات التي تربعت على عرش الموضة طوال سنوات كثيرة، حيث أنها تجعل الوجه مشرق أكثر ويبدو شبابي، ولذلك ترغب الفتيات في الحصول على هذا اللون، وسوف نقدم لكم اليوم تكات صبغ الحواجب باللون البني في البيت بدلاً من الذهاب إلى صالونات التجميل، لكي تحصلوا عليها طبيعية دون فراغات في الحواجب، وتعتبر طريقة سهلة وسريعة وغير مكلفة.

طريقة صبغ الحواجب باللون البني

مكونات الوصفة:

ملعقتين كبار من مسحوق القهوة.

ملعقة صغيرة من الكاكاو البودرة.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة صبغ الحواجب:

في بولة نخلط كلاً من الكاكاو والقهوة جيداً، ثم نقوم بإضافة زيت جوز الهند.

نقلب المكونات مع بعضها بشكل جيد.

نقوم بإضافة العسل بعد ذلك إلى الخليط، ونقلب حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نقوم بتطبيق هذا الخليط على الحواجب كل يوم، ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نغسله بالماء البارد.

وسوف نلاحظ تغير لون الحواجب تدريجياً.

صبغ الحواجب بني في البيت

مكونات هذه الوصفة:

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.

قرص واحد من الفحم مطحون.

طريقة صبغ الحواجب: