العشبة المعجزة... فنجان واحد من هذة العشبة سوف يهدئ اعصابك ويخفف كل اوجاعك؟...ويجعلك تروح في نوم عميق في اقل من ربع ساعه..!!

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رياض - احمد صلاح - النوم يعد أحد الركائز الأساسية لصحتنا اليومية، إذ يحتاج جسمنا إلى فترة للراحة والانتعاش وإعادة البناء لذلك، من الضروري أن نحرص على الحصول على نوم كافٍ ليلاً، حيث أن قلة النوم تؤثر سلبًا على مناعتنا، وقدراتنا الحركية، وأدائنا أثناء الأنشطة البدنية، بالإضافة إلى التأثير على مزاجنا يوصى عمومًا بالحصول على فترة نوم تتراوح بين 7 إلى 9 ساعات ليلاً.

أطعمة تعزز النوم وتساهم في علاج الأرق

البابونج

تشير الأبحاث إلى أن شاي البابونج يعزز جهاز المناعة ويقلل من القلق، وهما من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى اضطرابات النوم يحتوي البابونج على مضاد الأكسدة أبيجينين الذي يساعد على استرخاء العضلات وتخفيفها، بالإضافة إلى خصائصه المضادة للالتهابات والتقليل من توتر الأعصاب يرتبط هذا المضاد مع المستقبلات في الدماغ مما يزيد من الشعور بالنعاس ويقلل من الأرق.

الموز

يعتبر الموز غنيًا بالمغنيسيوم ويحتوي على التربتوفان، وهما عنصران مفيدان في تحسين نوعية النوم لذلك، فإن إضافة الموز إلى نظامك الغذائي قد يساعد في التخفيف من الأرق.

عين الجمل (الجوز)

يعد الجوز مصدرًا غنيًا بالأحماض الدهنية ALA وأوميغا 3 (EPA & DHA) التي تساهم في إنتاج السيروتونين، وهو المادة الكيميائية التي تساهم في تعزيز النوم.

البروتينات الخالية من الدهون

تشمل الأطعمة مثل الدجاج، الديك الرومي، الأسماك، والبيض وقد ثبت أن التربتوفان، وهو حمض أميني يوجد بكثرة في هذه الأطعمة، يساعد في رفع مستويات السيروتونين وبالتالي يعزز جودة النوم.

الحليب الدافئ