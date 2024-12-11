انت الأن تتابع خبر كنز رباني ثمين موجود في كل بيت عربي.. عشبة بسيطة تنظف القولون من "البراز المتحجر" في دقائق معدودة دون الحاجة للطبيب!! . تعرف عليها الآن" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توجد عدة طرق لتنظيف القولون، يمكن شراء منتجات خاصة لهذه الغاية أو إجراء عملية تنظيف باستخدام حقنة القولون، ولكن يمكن أيضًا القيام بذلك في المنزل باستخدام طرق بسيطة للحفاظ على صحة القولون ، في هذا المقال، نقدم لكم طريقة تنظيف القولون باستخدام الأعشاب الطبيعية يعتبر القولون جزءًا مهمًا من الجهاز الهضمي، وهو أنبوب عضلي بطول ستة أقدام يربط بين المستقيم والأمعاء الدقيقة.

السنا

يعتبر نبات السنا من الأعشاب الطبيعية الفعالة في تنظيف القولون يعمل السنا كمليّن طبيعي يساعد على تحفيز حركة الأمعاء لنقل الفضلات من القولون إلى المستقيم، مما يسهل عملية الإخراج يمكن تحضير السنا على شكل شاي، لكن من الأفضل استشارة الطبيب قبل استخدامه لأنه قد يسبب بعض الآثار الجانبية مثل الغثيان كما يمكن إضافة القرفة أو الزنجبيل إلى تحضير السنا لتحسين طعمه.

الليمون

يعد الليمون من أفضل الوسائل لتنظيف القولون بفضل خصائصه الطبيعية يمكن تحضير عصير الليمون الطازج مع الماء الفاتر، إضافة ملعقة من العسل ورشة من الملح يفضل تناول هذا المزيج في الصباح على الريق قبل تناول الطعام للحصول على أفضل النتائج.

أعشاب الدردار الأحمر

تعد أعشاب الدردار الأحمر من الأعشاب النادرة التي تستخدم لعلاج كل من الإسهال الحاد والإمساك المزمن تعمل هذه الأعشاب على تهدئة بطانة المعدة وتغليفها، كما تساعد في تحسين قوام البراز ليكون طبيعيًا للحصول على نتائج فعالة، يجب تناول كميات كبيرة من الماء عند استخدام هذه العشبة.

عشبة بذور الكتان