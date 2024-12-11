انت الأن تتابع خبر أمريكا وروسيا هيتجننوا عليها..بذور صغيرة تخلصك من السكري المرتفع وتقلل من الالتهابات وتعالج مشاكل المعدة..تعرف عليها وجربها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالطبع زيادة الوزن تتسبب في الإصابة بالسكري ولذلك لابد من التخلص من أن السمنة المفرطة قبل ان تسبب امراض كثيرة للأشخاص، حرصنا من خلال موقعنا بوابة الزهراء التعرف على أهمية تناول بذور الكتان للتخلص من الوزن الزائد وخفض نسبه السكري في الدم من خلال هذا المقال بشكل تفصيلي.

أهم فوائد تناول بذور الكتان لعلاج السكري الزائد في الدم

في حالة معاناتك من ارتفاع مستويات السكر في الدم عليك أن تتناول بذور الكتان والتي قد أسفرت عن نجاحها في خفض نسبة السكري لدى 57 شخصا استمروا عليها لمدة شهرين، حيث انهم قاموا بتناول 200 جرام من الزبادي الخفيفة الدسم مع 30 جرام فقط من بذور الكتان بصورة يومية، وبالفعل تم الحصول على انخفاض رائع على مستوى السكر في الدم لديهم.

كما يمكنك أن تتناول بذور الكتان من خلال طحنها ومن ثم تناول 20 جرام منها بصورة يومية، حتى تحافظ على مستوى السكر بالدم، ولكن بالطبع يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي شيء حتى لا يكون هناك أي ضرر على المريض.

استخدام عشبة بذور الكتان لإنقاص الوزن